Meteo: qualche ora di tregua. Da domenica 22 altra fase di intenso maltempo

Il ciclone Boris abbandona definitivamente l’Italia, lasciando dietro di sé una scia di danni pesantissimi e di marcate criticità a causa delle piogge abbondanti, nel caso dell’Emilia Romagna ancora una volta alluvionali. Al suo posto si inserisce una timida rimonta dell’alta pressione, che favorisce un ulteriore miglioramento e una breve fase di stabilità atmosferica nella giornata odierna (sabato 21 settembre), un po’ per tutto il nostro Paese. La tregua, tuttavia, sarà di breve durata.

Dall’Atlantico, infatti, si affaccia già un’altra perturbazione (la n.6 del mese), responsabile di un peggioramento del tempo, sin dalle prime ore di domenica 22 settembre sulla Sardegna, in estensione a fine giornata a gran parte delle regioni. Tra lunedì 23 e la prima parte di martedì 24 la perturbazione completerà il suo passaggio sopra l’Italia, dando luogo ad una diffusa fase di maltempo, con un altro carico di precipitazioni localmente intense e abbondanti.

Dal punto di vista termico, dopo la ripresa attesa nel weekend, a inizio settimana il clima si manterrà nel complesso mite, particolarmente al Sud dove, complice l’innesco dei venti meridionali, si potranno localmente superare i 25 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 21 settembre

Sull’insieme del Paese il tempo sarà stabile e abbastanza soleggiato. Gli annuvolamenti, generalmente non compatti e non associati a precipitazioni, saranno più probabili: sin dal mattino all’estremo Nord-Ovest e nel settore alpino-prealpino centro-orientale; nel pomeriggio principalmente attorno ai rilievi e nelle zone interne, sul Piemonte e sull’alta Lombardia. Da segnalare, inoltre, qualche velatura sulle Isole. Nella notte peggiora sulla Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori per lo più compresi tra 22 e 28 gradi. Venti fino a moderati o tesi di Scirocco sul mare e Canale di Sardegna, che risulteranno mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 22 settembre

Sin dalle prime ore del mattino rovesci e temporali localmente intensi sulla Sardegna, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Nel contempo aumenta la nuvolosità al Nord-Ovest, sulla Sicilia e, nella seconda parte della giornata sulle restanti regioni. Nel corso della serata le precipitazioni si estendono all’estremo Nord-Ovest, alle regioni centrali tirreniche e alla Campania.

Temperature massime in lieve calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove, fin verso i 27-28 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti meridionali in rinforzo tra il Canale di Sicilia e il mar Tirreno occidentale.