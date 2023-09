Nei prossimi giorni Italia divisa tra anticiclone e temporali. La tendenza meteo dal 14 settembre

La massa d’aria subtropicale, destinata a insistere anche nei prossimi giorni sull’area mediterranea, manterrà le temperature ben al di sopra della media al Centro-Sud e sulle Isole, con un caldo anomalo più intenso nelle regioni meridionali, in Sicilia e in Sardegna.

L’alta pressione si indebolirà invece sul Nord Italia, dove già a partire da domani lo scenario meteo tornerà a farsi più dinamico per gli effetti di correnti atlantiche che trasporteranno verso l’Europa dei sistemi nuvolosi destinati a coinvolgere anche parte delle nostre regioni settentrionali. Anche nella seconda parte della settimana al Nord non mancheranno fasi di tempo instabile o perturbato, con rovesci e temporali accompagnati da un’attenuazione del caldo: le temperature si riporteranno su valori in generale vicini alla media stagionale.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Più nei dettagli, nella giornata di giovedì 14 settembre piogge e rovesci insisteranno su gran parte del settore alpino e le vicine pianure, con anche dei temporali possibili soprattutto al Nord-Est. L’Emilia Romagna, le regioni centrali della Penisola e la Sardegna assisteranno a un moderato aumento della nuvolosità, e a fine giornata un po’ di nubi si spingeranno anche sul Sud. Non si esclude la possibilità di qualche locale pioggia o breve rovescio nell’Appennino centrale e nelle zone interne della Sardegna.

Le temperature si riporteranno su valori normali per il periodo al Nord-Ovest e nelle zone alpine; potranno invece insistere valori oltre la media, con massime per lo più comprese tra 27 e 30 gradi, in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Locali punte anche oltre la soglia dei 30 gradi saranno possibili lungo il versante tirrenico della Penisola e nelle Isole maggiori.

La tendenza meteo per la parte finale della settimana è ancora affetta da una notevole incertezza. Lo scenario al momento più probabile vede persistere il rischio di precipitazioni anche temporalesche sulle Alpi centro-orientali e al Nord-Est nella giornata di venerdì 15 settembre, quando rovesci sporadici potrebbero interessare anche parte del Centro Italia. Al Sud e nelle Isole, insisteranno invece tempo stabile e caldo estivo.

Nella giornata di sabato una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere l’Italia: secondo l’attuale tendenza meteo – che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti – si profila un peggioramento significativo nelle regioni centro-settentrionali. Potrebbe esserci il rischio di maltempo particolarmente intenso in particolare nel settore tra Liguria e Toscana.