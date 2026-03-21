Meteo, primo weekend di primavera sottotono

Nell’ambito di una situazione di blocco della circolazione atmosferica, che vede ancora la presenza di una vasta area di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, l’Italia rimane esposta a correnti relativamente fredde nord-orientali, ma con un miglioramento del tempo atteso anche al Centro-Sud grazie all’allontanarsi verso il Mediterraneo orientale del vortice ciclonico (perturbazione nr. 7). In questo fine settimana un fronte freddo associato ad una circolazione di bassa pressione in quota (perturbazione nr. 8 di marzo) in arrivo dell’Europa orientale, raggiungerà l’Italia portando ad un aumento dell’instabilità: sabato 21 marzo al Nord e domenica 22 localmente anche al Centro-Sud. Lunedì il fronte instabile interesserà le regioni centro-meridionali mentre al Nord il tempo dovrebbe migliorare.

Previsioni meteo per sabato 21 marzo

Sull’Italia la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare, con spazio a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine e prealpine del Triveneto, con deboli nevicate da 1300/1500 metri; possibili isolati rovesci di pioggia nell’Appennino settentrionale. In serata peggioramento in estensione a tutte le zone alpine e prealpine, con quota neve in calo tra 900 e 1300 metri. Nella notte qualche pioggia raggiunge la Liguria, il Piemonte e la Lombardia occidentale.

Temperature massime in lieve calo al Nord, più marcato in Liguria. Venti dai quadranti settentrionali, in prevalenza deboli salvo locali moderati rinforzi. Mari per lo più poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 22 marzo

Durante la notte le precipitazioni tenderanno a diffondersi sul Nord-Ovest, tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e settore alpino. Al mattino piogge e nevicate insisteranno sugli stessi settori del Nord-Ovest, mentre non si esclude qualche locale pioggia anche sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio, mentre al Nord-Ovest le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi entro sera, l’instabilità si sposterà verso le aree interne del Centro-Sud, con rovesci sparsi, in particolare tra Calabria e Sicilia. In serata ancora rischio rovesci tra Calabria e Sicilia e le ultime nevicate sulle Alpi occidentali.

Temperature massime in calo, anche sensibile al Nord-Ovest con valori inferiori alla norma climatica. Venti da nord-est, deboli o al più moderati.