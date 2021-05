Meteo, Primo Maggio a rischio forte maltempo per alcune zone

Sarà un fine settimana con l’Italia divisa in due dal tempo: in prevalenza soleggiato e caldo anomalo al Sud e Isole Maggiori, cielo nuvoloso e diversi momenti piovosi invece al Centro-Nord, dove comunque le temperature, pur senza raggiungere i picchi quasi estivi attesi all’estremo Sud, rimarranno comunque miti. In particolare, per quel che riguarda il maltempo al Centro-Nord, la perturbazione numero 1 di maggio farà sentire i suoi effetti già nella seconda parte di sabato, con piogge sparse anche di forte intensità al Nord e Toscana. Domenica causerà ancora dell’instabilità pomeridiana su molte regioni del Nord mentre un miglioramento è atteso al Centro. Il Sud rimarrà invece ai margini di questo nuovo peggioramento e qui le giornate avranno un sapore quasi estivo: le correnti calde in risalita dal Nord Africa spingeranno infatti le temperature fin sulla soglia dei 30 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. La massa d’aria più fresca che segue la prima perturbazione di maggio, all’inizio della prossima settimana si propagherà fino all’estremo Sud, interrompendo così il caldo fuori stagione. Lunedì si attenua l’instabilità al Nord, una debole perturbazione africana attraverserà velocemente la Sicilia e la Calabria.

Previsioni meteo per sabato 1 maggio

Sabato nuvole in tutta Italia. Al mattino deboli piogge su Valle d’Aosta, Piemonte, Alta Lombardia, Liguria e poi più giù tra Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale. Nel pomeriggio piogge sparse su gran parte del Centro-Nord con fenomeni anche moderati al Nordovest, Emilia occidentale e Toscana; fenomeni poco probabili lungo i settori adriatici e in gran parte del Lazio; deboli piogge ancora possibili al Sud. In serata piogge diffuse al Nord, Toscana, Umbria; piogge anche forti soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Veneto.

Temperature massime in ulteriore aumento al Centro-Sud, con valori fino a 30 gradi in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Moderati e caldi venti meridionali al Sud.

Previsioni meteo per domenica 2 maggio

Domenica alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Levante Ligure, Bassa Lombardia e Venezie.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nelle regioni tirreniche e Isole Maggiori. Venti di Libeccio, da deboli a moderati, su quasi tutto il Paese.