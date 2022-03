Meteo, Primavera al via con venti freddi e calo delle temperature

Sull’Europa settentrionale va consolidandosi una vasta area di alta pressione che continuerà a ostacolare l’avanzata delle perturbazioni atlantiche, permettendo al massimo l’infiltrazione delle correnti perturbate a più basse latitudini, verso il Mediterraneo meridionale. Nell’Europa orientale si registra un flusso di aria gelida diretto dalla Russia il Mar Nero. In questa situazione l’Italia sarà ancora influenzata sia dalla perturbazione mediterranea che porterà qualche pioggia sulle Isole, sia dalle correnti fredde responsabili di un generale calo termico. Questo ritorno a un clima invernale (proprio in concomitanza con l’Equinozio di primavera) ci accompagnerà anche nei primi giorni della settimana. Seguirà, da mercoledì, un graduale rinforzo dell’alta pressione associata ad aria più mite, con un generale rialzo termico e tempo stabile; nella seconda parte della settimana quindi le temperature torneranno su valori più normali se non addirittura sopra la media, con punte vicine ai 20 gradi. L’assenza di precipitazioni provocherà un ulteriore aggravamento della siccità sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per domenica 20 marzo

Domenica tempo in prevalenza soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvolosità sparsa, a tratti compatta, sul resto del Centro-Sud con locali e deboli precipitazioni inizialmente su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole, in estensione alle zone interne del medio Adriatico e della Campania. Quota neve intorno a 700-900 metri sui rilievi. Alla sera fenomeni in attenuazione, ma con qualche pioggia sul Lazio. Temperature in ulteriore calo e ovunque inferiori alla media, specie sul versante adriatico. Venti orientali ancora moderati o forti. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati i canali delle Isole e il basso Ionio.

Previsioni meteo per lunedì 21 marzo

Tempo per lo più soleggiato al Centro-Nord. Nuvolosità irregolare al Sud e sulle Isole con schiarite ampie in giornata su coste campane e Puglia. Possibili piogge isolate in Basilicata, Calabria e Isole con neve oltre 800 metri, in miglioramento verso sera. Temperature sempre sotto la media: clima freddo al primo mattino. Venti da est o nord-est in parziale attenuazione. Ancora mossi i mari occidentali e meridionali.