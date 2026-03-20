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Meteo, Primavera al via con il sole ma già sabato aumenta l'instabilità

Tempo soleggiato e cieli limpidi al Centro-nord, maggiore nuvolosità al Sud. Temperature leggermente sotto la media. Le previsioni meteo del 20-21 marzo
Previsione20 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione20 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Nell’ambito di una situazione di blocco della circolazione atmosferica, che vede ancora la presenza di una vasta area di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, l’Italia rimane esposta a correnti relativamente fredde nord-orientali, ma con un miglioramento del tempo atteso anche al Centro-Sud grazie all’allontanamento verso il Mediterraneo orientale di un vortice ciclonico (perturbazione n.7). Oggi, venerdì 20 marzo, giorno dell’Equinozio (esattamente alle ore 15.46), sarà una giornata abbastanza tranquilla, con solo dei brevi episodi di instabilità all’estremo Sud e una lieve flessione delle temperature al Nord. Nel fine settimana un fronte instabile associato ad una debole circolazione di bassa pressione in quota (perturbazione n. 8 di marzo) in arrivo dell’Europa orientale raggiungerà l’Italia portando ad un aumento dell’instabilità: sabato al Nord e domenica localmente anche al Centro-Sud. Le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica un po’ sotto tono. Lunedì il fronte instabile interesserà le regioni centro-meridionali mentre al Nord tornerà il bel tempo e il sole. L’evoluzione successiva resta incerta, al momento l’evoluzione più probabile vede, dopo una tregua martedì, un nuovo possibile peggioramento tra mercoledì e giovedì: una perturbazione nord-atlantica (la n. 9 del mese) potrebbe scivolare lungo tutta la Penisola a partire dal Nord Italia. Da martedì è previsto un generale rialzo termico.

Previsioni meteo per venerdì 20 marzo

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, coste campane e Sardegna. Ampie schiarite dal pomeriggio anche su Marche, Abruzzo e Molise. Un po’ di nuvolosità sparsa nel resto del Sud con tempo instabile da metà giornata quando si formeranno rovesci sparsi e isolati temporali in Calabria, Sicilia e Appennino meridionale della Basilicata; neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Temperature massime in leggero rialzo nelle regioni meridionali, stazionarie altrove con al più lievi cali al Nord; valori in generale nella media o leggermente sotto. Ancora un po’ ventilato sull’alto Adriatico e al Centro-Sud per venti da deboli a moderati da nord o nord-est. Mari: poco mossi l’alto Adriatico, il mar Ligure e sotto costa il Tirreno, il mare di Sardegna e il canale di Sicilia; mossi gli altri mari italiani.

Previsioni meteo per sabato 21 marzo

Sull’Italia la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare e variabile, alternata quindi a schiarite localmente anche ampie. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine e prealpine del Triveneto in estensione in serata ai settori di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; le precipitazioni saranno nevose oltre i 1000-1300 metri di quota. Locali fenomeni in sviluppo anche sull’Appennino tra Liguria di Levante, Emilia occidentale e alta Toscana. Non si escludono locali piogge nelle fasce pedemontane di Veneto e Lombardia. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nelle regioni settentrionali. Venti dai quadranti settentrionali, in prevalenza deboli salvo ancora locali moderati rinforzi. Mari per lo più poco mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Marzo ore 17:44

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