Meteo: prima parte di settimana con clima più mite e poche piogge. La tendenza

I primi giorni della prossima settimana vedono un promontorio di alta pressione proteso verso il Mediterraneo centrale e i Balcani che dovrebbe conferire prevalenti condizioni di stabilità, specie nelle regioni centro-meridionali, ed afflussi di aria mite per la stagione con temperature in risalita verso valori anche leggermente sopra le medie stagionali.

Lunedì 25 sarà una giornata soleggiata sul medio e basso Adriatico, in Calabria, sulla Sicilia centro-orientale e in Sardegna. Altrove non mancheranno le nuvole, localmente anche compatte nel settore tirrenico e al Nord. Venti umidi meridionali potranno anche determinare qualche breve pioggia o pioviggine in Campania. Alla fine del giorno le Alpi occidentali verranno raggiunte dalla coda di una debole perturbazione con qualche debole fenomeno, nevoso solo a quote alte. Le temperature saranno per lo più in lieve aumento, con minime positive alle basse quote anche al Nord e massime vicine alla norma. Venti meridionali localmente moderati sui mari di ponente.

Martedì 26 la debole perturbazione transiterà al Nord e lambirà il Centro con alcune piogge per lo più concentrate nel settore ligure fino all’alta Toscana e possibili pioviggini sulla pianura padano-veneta. Le aree più soleggiate rimangono quelle del medio e basso Adriatico, dello Ionio e delle Isole maggiori. Temperature in ulteriore aumento, specie nelle minime, e con valori anche leggermente oltre la norma, specie nelle aree più assolate. Venti localmente moderati su Ligure, nord della Sardegna e basso Tirreno.

Mercoledì 27 si allargheranno le schiarite al Nord, favorevoli però al ritorno di qualche nebbia in Val Padana nelle ore più fredde, mentre il fronte indebolito potrà interessare parte del settore peninsulare con nuvole irregolari e variabili e qualche pioggia isolata nell’interno del Centro, in Campania e in Puglia. Temperature senza grandi variazioni e venti per lo più deboli.

Nell'ultima parte di settimana un fronte in discesa dall'Europa centrale potrebbe coinvolgere parte delle nostre regioni

Dopo un giovedì 28 “anticiclonico”, stabile anche se non ovunque soleggiato e con rischio di nebbie e strati di nubi basse, venerdì 29 un fronte in discesa dall’Europa centrale potrebbe coinvolgere con nubi, alcune piogge e lievi cali termici l’alto Adriatico e il settore peninsulare. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.