Meteo Italia, le previsioni per la notte di San Silvestro

Manca sempre meno alla notte di San Silvestro, l'ultimo giorno dell'anno che ricade il 31 dicembre. Che tempo farà nella notte più lunga dell'anno che sancisce la fine del 2023 e l'arrivo del 2024?

Meteo, che tempo farà nella notte di San Silvestro in Italia?

Milioni di italiani sono pronti a celebrare la fine del 2023 e l'arrivo del 2024 durante la notte di San Silvestro, la notte più lunga dell'anno. Le previsioni meteo per l'ultima notte dell'anno, domenica 31 dicembre 2023, sono all'insegna di schiarite e rasserenamenti in buona parte del paese. In particolare dalle Alpi all'alta Pianura Padana, mentre nel resto del paese si registreranno nuvole in un contesto di variabilità. Non si escludono piogge, seppur deboli e sporadiche, in Levante Ligure, Toscana e Sardegna. Le temperature ancora stabili su valori al di sopra della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 31 dicembre 2023, giorno di San Silvestro: schiarite anche ampie possibili sul medio Adriatico e in Sardegna. Nel resto d'Italia nuvole con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi in Liguria, Lombardia, Emilia, Venezie e Toscana. Non solo, non si escludono nevicate oltre 1200-1500 metri lungo l’arco alpino.

Come sarà la notte di San Silvestro? Sarà non fredda

Piogge e rovesci, seppur sporadici e deboli, sono previsti nelle notte di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023, nel versante tirrenico e Sardegna occidentale. Le temperature si confermano miti con valori ben superiori alla norma del periodo con un leggero calo nei valori massimi sulle Alpi e al Nord-Ovest.

La tendenza meteo di Capodanno, lunedì 1 gennaio 2024, primo giorno del nuovo anno, è nel segno degli effetti della perturbazione n.8 di dicembre. Piogge e rovesci sul Triveneto, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e il nord-ovest della Calabria. Previste anche nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Le temperature notturne ancora in aumento ad eccezione delle regioni di Nord-Ovest e all'estremo Sud. Un clima che conferma la tendenza delle feste di Natale: la notte di Capodanno sarà non fredda per il periodo.