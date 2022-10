Meteo, per sapere il tempo del weekend dell'8-9 ottobre clicca qui

Sabato 8 ottobre tempo prevalentemente soleggiato, nonostante un po' di nuvolosità ad alta quota sulle regioni meridionali e una tendenza all’aumento delle nuvole sul Nord-Ovest, nelle Alpi e sulla Sardegna. Nel pomeriggio o la sera sulle Alpi non si possono escludere brevi episodi di pioggia; la sera occasionali piovaschi in Sardegna. Temperature senza variazioni significative, superiori alla norma in tutte le regioni. Venti quasi ovunque deboli, salvo locali rinforzi da sud-est sui mari a sud e ad est della Sardegna. Mari in generale calmi o poco mossi.

Domenica 9 ottobre, stando agli ultimi aggiornamenti, si dovrebbe assistere a un aumento della nuvolosità soprattutto al Nord e in Sardegna, associato a qualche debole e locale precipitazione su Emilia, Nord-Ovest e Sardegna. Le temperature massime saranno in calo al Nord; clima ancora mite su tutto il resto del Paese.

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana è ancora incerta: sarà possibile la formazione di una circolazione di bassa pressione sul Mar Tirreno che potrebbe determinare un graduale peggioramento su alcuni settori del Centro-Sud e delle Isole.