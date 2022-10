Meteo, ponte di Ognissanti con caldo anomalo poi possibile ritorno della pioggia

La fase di caldo anomalo sull'Italia durerà ancora diversi giorni: proseguirà anche per Halloween e per il ponte di Ognissanti. Il mese di novembre dovrebbe iniziare sotto il segno dell'alta pressione sub-tropicale poi le cose potrebbero cambiare da metà della prossima settimana.

Meteo, weekend di Halloween stabile e caldo sull'Italia

Domenica 30 ottobre giornata soleggiata sull’Italia con pochi e modesti annuvolamenti , da segnalare qualche velatura nell’estremo Nordovest e qualche annuvolamento innocuo e sparso sulla Calabria meridionale, la Sicilia e la Sardegna sud-orientale.

Nelle ore notturne e al mattino visibilità ridotta a causa delle nebbie su parte della Val Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento già nel corso della mattinata. Non esclusi isolati banchi di nebbia anche nelle valli del Centro. Temperature senza grosse variazioni, superiori alla norma e con le anomalie più marcate al Centro-nord. I valori oscilleranno tra i 20-21 fino a 25 gradi. Venti deboli con qualche rinforzo da nord tra Adriatico meridionale e Ionio e da est nel Canale di Sardegna. Mari localmente un po’ mossi nello Ionio, e su basso Adriatico, Canale d’Otranto e Canale di Sardegna.

Possibile ritorno della pioggia da metà della prossima settimana

Nei primi giorni della prossima settimana, per il ponte di Ognissanti, l’anticiclone Nord-africano rimarrà protagonista nel Mediterraneo e su buon parte dell’Europa: vivremo dunque un ponte del 1 novembre con tempo stabile e soleggiato. Rischio nebbie nelle ore più fredde della giornata sulle pianure e sulle coste del Nord e in forma isolata anche nelle valli del Centro. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve aumento al Sud e in Sicilia con un clima ancora eccezionalmente mite per il periodo e con valori al di sopra della norma, compresi tra i 20 e i 26 gradi.

Da metà settimana l’attuale tendenza mostra un possibile peggioramento con un cedimento dell’alta pressione a iniziare dalle regioni centro-settentrionali. Si tratta di un’evoluzione tutta da confermare.