Meteo, Ponte dell'Immacolata con pioggia, vento e neve: ecco dove

Durante il Ponte dell’Immacolata sarà tutto un via vai di perturbazioni che porteranno sull’Italia tanta pioggia e anche neve fino a bassa quota. Una prima perturbazione (la numero 3 di dicembre) già tra la sera di giovedì 8 dicembre e la giornata di venerdì ) attraverserà tutto il Paese, portando piogge a tratti intense soprattutto al Centro-Nord, con nevicate sui rilievi del Nord fino a quote piuttosto basse e intensi venti meridionali al Centro-Sud. Le temperature rimarranno contenute, in linea con la media al Nord, mentre sulle regioni centro-meridionali i valori resteranno sopra la media con possibili punte anche oltre i 20 gradi. L’evoluzione meteo più probabile per il fine settimana vede l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) con piogge diffuse nella giornata di sabato, seguita dall’irruzione di un fronte di aria artica che da domenica causerà un brusco calo termico, più marcato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 8 dicembre (Immacolata)

Giovedì in prevalenza bello su Alpi e Sicilia. Nuvole altrove: qualche pioggia su Liguria, Toscana, Umbria e Campania. In serata deciso peggioramento, con piogge sparse su gran parte del Nord e regioni tirreniche, mentre sulle Alpi cadrà la neve oltre 700-800 metri. Temperature massime in ulteriore leggero calo in gran parte del Nord; valori sempre oltre la media al Centro-Sud. Venti meridionali in rinforzo.

Le previsioni meteo per venerdì 9 dicembre

Venerdì nuvole in tutta Italia. Piogge diffuse, inizialmente su tutto il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Campania, ma tendenti a cessare gradualmente al Nord-Ovest. Quota neve dai 400 ai 600 metri sui rilievi del Nord-Ovest, dai 600 ai 1000 metri sul resto dell’arco Alpino, ma in rialzo dal pomeriggio. Possibili temporali su Toscana, Lazio e, dal pomeriggio, anche sulla Sardegna. In serata migliora anche al Nord-Est; piogge in arrivo sulla Puglia.

Temperature stazionarie e invernali al Nord, in aumento e decisamente miti al Centro-Sud con picchi anche oltre i 20 gradi. Venti intensi meridionali al Centro-Sud e mari mossi o molto mossi.