Meteo, piomba l'inverno sull'Italia: dal 20 novembre piogge, vento, aria fredda e neve

Sull'Italia sta per arrivare un primo assaggio d'Inverno, con piogge e vento, ma soprattutto aria di origine artica e neve, anche a quote basse.

Una perturbazione (la numero 5 di novembre) in avvicinamento nelle prossime ore porterà modesto maltempo sulle regioni tirreniche e mercoledì piogge più intense e diffuse su gran parte del Centro-Sud e Isole, con un sensibile rinforzo della ventilazione, mentre le temperature rimarranno nel complesso vicine alla norma o leggermente al di sopra.

In rapida successione, fra giovedì e venerdì, arriverà un’altra più intensa perturbazione (la numero 6 del mese) che porterà intenso maltempo, con momenti piovosi da Nord a Sud in tutta Italia, venti molto forti su tutti i mari e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi, grazie anche a un sensibile abbassamento delle temperature che si farà sentire soprattutto al Nord.

Poi nel fine settimana seguirà un rapido e deciso miglioramento del tempo, con il ritorno del sole e un graduale rialzo termico.

Le previsioni meteo per martedì 19

Nuvole su gran parte d’Italia, con piogge per lo più deboli e isolate che nel corso del giorno bagneranno le regioni del versante tirrenico; nelle prime ore del giorno qualche nebbia sulle pianure del Nord.

Temperature massime senza grandi variazioni, nella norma o leggermente al di sopra. Venti in moderato rinforzo su gran parte dei mari, tendenti a diventare mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Già nel corso del mattino ampie schiarite al Nord, mentre nelle prime ore del giorno piogge sparse interesseranno l’Emilia Romagna. Prevalenza di nuvole al Centro-Sud con piogge e rovesci sparsi su gran parte del Centro (meno probabili tra Abruzzo e Molise), Campania, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica, Sardegna e Sicilia sud-occidentale. Al Sud non si escludono isolati temporali.

Temperature in calo sui settori alpini, in rialzo sulle pianure del Nord, senza grandi variazioni al Centro-Sud con valori ancora nella norma o leggermente sopra. Venti fino a forti o burrascosi mediamente occidentali su Tirreno, Isole maggiori e al Sud; intensa tramontana in Liguria. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato il Mar Ligure.