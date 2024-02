Tanta pioggia, neve e vento di burrasca: le previsioni meteo da venerdì 23 febbraio

Si è aperta per l’Italia una fase meteo nettamente più perturbata, destinata ad accompagnarci per diversi giorni. In queste ore un’intensa perturbazione atlantica sta iniziando a portare precipitazioni sparse, con pioggia e neve sulle Alpi, accompagnate da venti in netto rinforzo e un primo seppur lieve calo delle temperature a partire dal Nord.

Attraversando la Penisola, domani questa perturbazione porterà piogge localmente intense anche al Centro e su parte del Sud, con il rischio di temporali.

Questa fase instabile proseguirà tra il weekend e l’inizio della prossima settimana: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate dal passaggio di perturbazioni con le piogge che, in base alle ultime proiezioni, dovrebbero riguardare inizialmente soprattutto le regioni del Sud e poi di nuovo il Nord Italia, con nevicate sulle Alpi. Durante il fine settimana percepiremo un calo termico anche al Centro-Sud, e in tutta Italia la colonnina di mercurio si riporterà su valori più normali per la fine di febbraio.

Le previsioni meteo per venerdì 23 febbraio

Domani nuvolosità diffusa su tutta Italia. Piogge possibili su gran parte del Centro-Nord, in Campania e in Sardegna; neve sulle Alpi oltre gli 800-1.000 metri e sull’Appennino settentrionale oltre i 1.200-1.400 metri. Gradualmente, le condizioni meteo si faranno più stabili al Nord-Ovest.

Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime in leggero calo al Nord-Ovest, sulle regioni Tirreniche e in Sardegna, stazionarie altrove. Giornata ventosa per venti in prevalenza meridionali, con possibili raffiche fino intorno ai 100 km/h; mari localmente agitati e rischio di mareggiate lungo le coste più esposte al vento.

Le previsioni meteo per sabato 24 febbraio

Sabato tempo ancora instabile e a tratti perturbato. In mattinata cieli coperti con piogge su regioni meridionali e Sicilia, altrove nuvolosità molto irregolare presente soprattutto a ridosso dei rilievi, con qualche schiarita lungo le coste e al Nord-Ovest. Nel pomeriggio piogge più diffuse all’estremo Sud, in Sicilia e in Sardegna; al Centro-Nord precipitazioni a carattere sparso, anche a carattere di rovescio, con isolate nevicate sulle Alpi oltre i 1.000 metri.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in Sardegna; valori massimi in calo al Centro-Sud e in Sicilia. Venti in generale attenuazione, ma ancora sostenuti specialmente tra basso Adriatico e Ionio e tra le Isole Maggiori.