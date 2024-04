Meteo: pioggia, neve e temporali. Le regioni coinvolte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile

Una perturbazione ha raggiunto l'Italia nella giornata di ieri, e anche nelle prossime ore influenzerà le condizioni meteo in molte regioni. Un secondo impulso freddo è poi atteso nel weekend tra il 20 e 21 aprile, con effetti per lo più concentrati sul Centro-Sud.

Lo scenario meteo resta dunque movimentato, mentre insiste l'afflusso di aria fredda responsabile di un raffreddamento già diffuso e sensibile, soprattutto dopo il recente clima estivo che ha ceduto il passo a temperature più vicine alla norma e in qualche caso anche al di sotto. Una situazione termica destinata a durare: anche all’inizio della prossima settimana l’Italia continuerà a essere immersa in una circolazione ciclonica che indirizzerà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia masse d’aria di origine artica.

Le previsioni meteo per venerdì 19 aprile

Oggi schiarite fin dalle prime ore del giorno al Nord, in estensione al mattino anche alla Toscana e al Lazio. Inizio di giornata da nuvoloso a coperto altrove con precipitazioni sparse sul medio adriatico, al Sud e in Sicilia; possibili temporali nel nord della Sicilia e neve fino ai 1000 metri circa sui rilievi abruzzesi e molisani.

Nel pomeriggio schiarite diffuse anche nel resto del Centro e in Sardegna, ancora piogge sparse al Sud con possibili rovesci o isolati temporali tra Messinese, Calabria e Salento. In serata migliora al Sud, debole neve in arrivo nelle creste alpine più settentrionali. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, stabili o in lieve rialzo altrove. Ancora ventoso al Centro-Sud, specie nelle Isole.

Le previsioni meteo per sabato 20 aprile

Domani nuovo aumento delle nuvole fin dal mattino su Nord-Est e regioni centrali con rischio di piogge sparse; instabilità più diffusa nel pomeriggio tra Prealpi venete, Emilia Romagna, regioni centrali e Sud Italia, con rovesci e temporali. Resistono ampie schiarite sul Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori.

Temperature in temporaneo aumento al Sud e in Sicilia, stabili o in lieve rialzo altrove. Venti settentrionali di nuovo in intensificazione: Foehn sulle Alpi e localmente in pianura; tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico e Maestrale sulle Isole Maggiori. Mari molto mossi o agitati.