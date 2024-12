Meteo, pioggia, neve e forte vento: le zone a rischio maltempo fino a Natale

Dopo una breve tregua, si profila un nuovo peggioramento del tempo sull’Italia, a causa dell’arrivo di un’altra intensa perturbazione (la n.6) che domenica determinerà condizioni di maltempo, soprattutto dal pomeriggio, con fenomeni più intensi e diffusi entro fine giornata sulle Alpi e al Centro-Sud, per poi insistere nei giorni successivi, almeno fino a Natale, sul medio Adriatico e al Meridione con anche una forte ventilazione settentrionale. L’aria fredda che accompagnerà questa nuova perturbazione contribuirà a mantenere un clima decisamente invernale con temperature anche sotto la media, specie al Centro-Sud. In queste circostanze saranno possibili delle nevicate fino a quote basse sui rilievi appenninici, mentre nel resto d’Italia il periodo natalizio sarà caratterizzato da tempo stabile e asciutto. Nella seconda parte della settimana è molto probabile il rinforzo di un’area di alta pressione che riporterà prevalenti condizioni di stabilità in tutto il Paese favorendo un’attenuazione dei venti e anche un rialzo termico al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi, domenica 22 dicembre



Al mattino ampie schiarite sulle regioni centrali adriatiche e al Sud; nuvoloso altrove con isolate piogge sull’ovest della Sardegna e nevicate oltre 800-1400 metri sulle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio resistono le schiarite fra basso Adriatico e settore ionico; prevalenza di nuvole altrove con precipitazioni sparse su Alpi, Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna, nevose oltre 500-1200 metri nel settore alpino. Alla sera ulteriore peggioramento al Centro-Sud, con precipitazioni in intensificazione e possibili temporali lungo il versante tirrenico. Temperature massime quasi stazionarie al Nord, in temporaneo rialzo al Centro-Sud. Nuovo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali al Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì 23 dicembre

Tempo soleggiato al Nord e regioni centrali tirreniche, eccetto lungo le Alpi di confine dove saranno ancora possibili delle nevicate fino a bassa quota. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge e rovesci, maggiormente diffusi e insistenti al Sud e in Sicilia dove potranno verificarsi anche dei temporali. Quota neve dai 700 ai 1000 metri sui relativi rilievi. Temperature minime leggermente sottozero al Nord; massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud. Ventoso ovunque; Maestrale burrascoso al Centro-Sud con mari fino a molto agitati.