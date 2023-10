Meteo, pioggia e vento protagonisti fino a venerdì 27: la tendenza

Da metà settimana le condizioni meteo resteranno perturbate, specie tra giovedì 26 e venerdì 27 quando è previsto l'arrivo di una nuova veloce perturbazione, la numero 7 di ottobre. L'ultimo weekend di ottobre, invece, stando alle ultime proiezioni, potrebbe essere complessivamente meno piovoso, con il ritorno ad un tempo più variabile.

Maltempo: veloce perturbazione tra giovedì 26 e venerdì 27

Giovedì 26 è in arrivo una nuova perturbazione. In mattinata qualche pioggia dovrebbe coinvolgere il settore tirrenico con fenomeni isolati. Tra pomeriggio e sera, invece, il peggioramento diventerà più diffuso, con piogge protagoniste sul Nord Italia e in graduale estensione al settore tirrenico e l'Umbria e Sardegna. Risparmiate dal maltempo le regioni del settore adriatico, la Sicilia e il Sud Italia. ù

In questa fase il vento subirà una intensificazione, con ventilazione in aumento di Libeccio sul Ligure ed Emilia Romagna e Centro-Sud. Durante la notte e le prime ore di venerdì 27 il vento diventerà gradualmente più intenso, con raffiche fino a forti o burrascose. Mari mossi fino ad agitati o molto agitati, specie quelli di ponente, come il Ligure, il Tirreno e i mari attorno alla Sardegna.

Venerdì 27 il tempo migliorerà al Nord, mentre piogge insisteranno al mattino sul basso tirreno: qui il tempo tenderà probabilmente a migliorare già nel corso del pomeriggio. Nel corso della giornata anche la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Il clima resta complessivamente mite: il flusso meridionale spinge verso l'Italia aria nel complesso mite. In questa fase scenderà neve sulle Alpi ma solo a quote elevate, oltre i 2500 metri.

Il tempo per il weekend del 28 - 29 ottobre resta al momento incerto. Al momento non si prevede l'arrivo di nuovo maltempo o piogge diffuse: le condizioni resteranno infatti probabilmente variabili sull'Italia, con solo qualche pioggia isolata sul settore tirrenico. Le temperature restano miti per il periodo, con valori sopra la norma. I venti resteranno moderati o tesi da ovest. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.