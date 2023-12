Nuova fase di pioggia e freddo, ecco le zone coinvolte. Le previsioni meteo dal 13 dicembre

Il transito sull’Italia della perturbazione numero 5 del mese sarà accompagnato oggi, mercoledì 13 dicembre, da un rinforzo dei venti sud-occidentali, garanzia di temperature miti, specie al Centro-Sud. Il peggioramento portato da questo sistema frontale riguarderà nella notte e nella prima parte di mercoledì soprattutto il Nord, per poi estendersi alle regioni centrali, con un coinvolgimento solo marginale del Sud e delle Isole.

Giovedì tempo molto instabile al Centro-Sud, con temperature in calo, possibili temporali e deboli nevicate nell’Appennino centrale fino a 1400 metri circa. Nel corso di giovedì, infatti, i venti diverranno gradualmente settentrionali, con probabile Foehn al Nord-Ovest e forte Maestrale in Sardegna. Tra venerdì e sabato venti freddi di Bora e Tramontana investiranno tutto quasi tutto il nostro territorio, provocando un brusco calo termico con valori inferiori alla media. I dati attuali indicano un probabile ritorno a condizioni molto miti già nei primi giorni della settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 dicembre

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi dai 1500/1600 metri, piogge in Liguria, Lombardia, Emilia, Toscana e Nord-Est. Dal pomeriggio rapido miglioramento al Nord-Ovest, tempo instabile invece nei settori interni e tirrenici del Centro, con rischi di locali temporali in serata; ancora qualche pioggia al Nord-Est, con quota neve in ulteriore calo sulle Alpi. Nel corso della giornata resisteranno parziali schiarite su Abruzzo, Molise, estremo Sud e Sicilia.

Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati o tesi occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 14 dicembre

Sereno o poco nuvoloso al Nord, ma con nebbie nella pianura padana tra la notte e il primo mattino. Nuvole e instabilità nel resto dell’Italia, con piogge e rovesci sparsi; possibili deboli nevicate sui rilievi di Marche, Abruzzo e Molise fino a 1400 metri. In serata le precipitazioni insisteranno sul medio versante adriatico e al Sud. Giornata ventosa, da segnalare soprattutto il forte Maestrale in Sardegna e i venti intensi sulle zone alpine occidentali. Temperature in generale calo, tranne al Nord-Ovest.