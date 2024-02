Meteo, ancora qualche pioggia tra domani e Martedì Grasso: ecco dove. Le previsioni dal 12 febbraio

La nuova settimana inizia domani, lunedì 12 febbraio, con un graduale ritorno dell’alta pressione: determinerà condizioni meteo più stabili a partire dal Nord Italia, dalla Sardegna e dalle regioni centrali tirreniche, mentre un po’ di instabilità potrà insistere nel resto del Paese, soprattutto al Sud. L’intensa ventilazione tenderà ad attenuarsi, in modo più evidente da martedì.

I rasserenamenti al Nord potranno favorire la formazione di qualche banco di nebbia nelle ore notturne e al mattino, oltre ad un calo delle temperature minime che riguarderà anche le altre regioni, ma in maniera più contenuta.

Nella parte centrale della settimana, e probabilmente fino a venerdì, ci attendono giornate con tempo in prevalenza stabile, senza precipitazioni di rilievo, e con temperature in generale superiori alla norma. Da segnalare l’aumento del pericolo valanghe su Alpi e Prealpi a causa degli abbondanti accumuli di neve fresca caduta a quote medio-alte.

Le previsioni meteo per lunedì 12 febbraio

Al mattino ampi rasserenamenti su Alpi e regioni di Nord-Ovest, con nebbia in banchi in Val padana; schiarite anche lungo le coste tirreniche, nel nord della Puglia e nella Sicilia meridionale. Nuvoloso altrove, con deboli piogge nella Venezia Giulia, nell’interno del Centro, e in Salento; piogge più intense e rovesci tra Campania e Calabria. Nel pomeriggio ancora dell’instabilità con piogge e brevi rovesci nelle zone interne del Centro e al Sud. Migliora al Nord-Est, nuvole in transito al Nord-Ovest. In serata smette di piovere anche al Centro-Sud.

Temperature del mattino in diminuzione, specie al Nord; massime in leggero rialzo al Nord e nelle Isole. Ancora ventoso al Sud e nelle Isole per venti occidentali moderati o forti, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 febbraio

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Centro-Nord, a parte della nuvolosità al mattino tra Abruzzo e Molise e qualche nebbia all’alba in Lombardia. Cielo parzialmente nuvoloso al Sud e Isole, ma con spazio a delle schiarite in Campania, Sardegna e Sicilia meridionale; locali piogge o rovesci al Sud e nella Sicilia tirrenica, al mattino anche in Molise.

Temperature in ulteriore calo nei valori minimi; massime pressoché invariate. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, Sud e Sicilia.