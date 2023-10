Italia alle prese con pioggia e caldo anomalo nei prossimi giorni. La tendenza meteo da giovedì 19 ottobre

Nell'ultima parte della settimana una nuova perturbazione - la numero 4 di ottobre - influenzerà le condizioni meteo praticamente in tutta Italia. I suoi effetti non si faranno sentire solo in termini di piogge, che in alcune zone potranno essere anche abbondanti e insistenti, ma anche nel rinforzo del vento, accompagnato dal rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Nonostante le precipitazioni, tra i protagonisti meteo dei prossimi giorni ci sarà anche il caldo anomalo, di nuovo in intensificazione a causa dei caldi venti di Scirocco che riporteranno le temperature su valori praticamente estivi soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

In particolare, tra giovedì 19 ottobre e venerdì 20 assisteremo all’approfondimento di un’intensa area di bassa pressione sull'Europa occidentale, che determinerà una graduale intensificazione dei venti meridionali sul Mediterraneo occidentale e sull’Italia. In questo contesto, l’attiva perturbazione atlantica raggiungerà dapprima il Nord-Ovest del nostro Paese per poi muoversi gradualmente verso il Centro e il Nord-Est.

Nella giornata di giovedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Centro-Sud e in Sicilia, con temperature in sensibile rialzo a causa dei caldi venti di Scirocco. Il cielo sarà nuvoloso al Centro-Nord, con piogge più probabili in Liguria, sulla Lombardia e sull’estremo Nord-Est.

Venerdì sarà una giornata caratterizzata da forti venti meridionali su tutti i nostri mari, con temperature in ulteriore aumento che si riporteranno su valori dal sapore estivo in particolare al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Stando ai dati più aggiornati, saranno possibili piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, anche abbondanti in particolare sul Piemonte settentrionale. Le precipitazioni interesseranno anche l’alta Toscana e il Nord-Est, specie sui settori montuosi. Sulle coste più esposte allo Scirocco ci sarà il rischio di mareggiate.

La tendenza meteo per il weekend del 21-22 ottobre

Nel corso del fine settimana le correnti si disporranno da sud-ovest e sulle regioni centro-meridionali affluirà aria un po’ meno calda. Il tempo resterà probabilmente molto variabile, in particolare sui settori tirrenici della penisola e nelle regioni a nord del Po.

Non perdete i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli sulla tendenza meteo del weekend.