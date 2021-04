Meteo, piogge tra il 12 e il 13 aprile: le zone a rischio maltempo

La perturbazione numero 4 giunta tra sabato 10 e domenica 11 aprile, farà sentire i suoi effetti sull’Italia anche all’inizio della prossima settimana, in attesa del ritorno dell’alta pressione che, da mercoledì, garantirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato.

Fase meteo instabile e perturbata tra lunedì 12 e martedì 13 aprile: le zone a rischio

Lunedì ancora rischio di piogge a tratti intense al Nord e sulla Toscana. Saranno possibili dei temporali tra Liguria e Nord della Toscana con fenomeni forti. Qualche pioggia potrà interessare anche l’Emilia-Romagna e anche Umbria e Lazio. Rischio di locali temporali nel pomeriggio anche nelle zone interne e nord-orientali della Sardegna. Sul resto del Paese situazione più tranquilla con qualche annuvolamento più consistente sulle zone ioniche.

Temperature massime in diminuzione in Sardegna, in lieve aumento sulle regioni di Nord-Est, su quelle centrali e in Sicilia. Venti di Libeccio in graduale rinforzo tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.

Martedì l’atmosfera sarà ancora piuttosto instabile con rischio di piogge su Nord-Est, Toscana, Marche e in forma meno diffusa anche sull’Umbria. Saranno ancora possibili temporali o forti rovesci. Neve sulle Alpi orientali e Appennino settentrionale fin sui 900-1000 metri. Intorno ai 1200-1400 metri di quota sui rilievi del Centro. Il sole prevarrà invece sull’estremo Nord-Ovest e in Sardegna. Da mercoledì l’alta pressione tenderà a rinforzarsi con una fase più stabile e soleggiata sull’Italia. Le temperature sulle regioni del versante adriatico tenderanno a rimanere sotto le medie per aria più fredda in arrivo dai Balcani.