Meteo: piogge e temporali oggi (4 ottobre). Il clima si rinfresca anche al Sud

L’intensa perturbazione (la n.2 di ottobre), accompagnata da un vasto vortice ciclonico, si sta muovendo molto lentamente verso i Balcani continuando, così, a influenzare il tempo sulle nostre regioni, con ancora delle precipitazioni sparse in particolare fra oggi (venerdì 4 ottobre) e la giornata di sabato 5. Domenica 6 il tempo tenderà a migliorare più decisamente con gli ultimi fenomeni sull’Adriatico meridionale e il basso Tirreno.

Questa fase verrà accompagnata da afflussi di aria relativamente fredda che determinerà un generale ridimensionamento delle temperature con la fine del caldo anomalo al Sud e valori inferiori alla norma al Centro-Nord. Nel fine settimana le regioni settentrionali e parte di quelle centrali sperimenteranno un clima piuttosto freddo nelle prime ore del giorno con temperature minime più tipiche di fine ottobre o inizio novembre e le prime nebbie significative in pianura. Il miglioramento, tuttavia, sarà solo temporaneo.

Infatti, la prossima settimana si prospetta piuttosto movimentata a causa delle correnti atlantiche che convoglieranno alcuni impulsi perturbati, il primo dei quali raggiungerà le nostre regioni nella giornata di martedì 8, ma con le prima avvisaglie già fra la fine di domenica e lunedì 7 al Nord e sulla Toscana. Dopo questo passaggio ne seguirà probabilmente un altro nella seconda parte della settimana. La massa d’aria che affluirà nel Mediterraneo durante la prossima settimana sarà via via più mite col passare dei giorni, se non addirittura a tratti calda al Sud; questo determinerà un nuovo generale rialzo termico che riporterà le temperature oltre la media, specialmente al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 4 ottobre)

Nubi più o meno compatte in tutto il Paese, a parte delle temporanee schiarite sul medio Adriatico. Piogge sparse al Nord, settore tirrenico ed estremo Sud, con temporali nel Salento. In giornata precipitazioni concentrate al Nord-Est e al Centro, con anche dei temporali. Qualche pioggia isolata insiste in Liguria e Alpi occidentali. Quota neve intorno ai 1500-1800 metri sulle Alpi orientali. Alla sera tendenza a schiarite al Nord-Ovest e regioni meridionali.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest; in calo al Centro-Sud eccetto in Toscana, con la fine del caldo anomalo nelle estreme regioni meridionali, salvo ancora qualche punta intorno ai 30 gradi nella Sicilia ionica. Ventoso sul Tirreno, al Sud e sulle isole maggiori. Molto mossi i mari meridionali, fino ad agitato il Mare di Sardegna; mossi gli altri mari, con moto ondoso in attenuazione sul Ligure.

Le previsioni meteo per sabato 5 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e in Sicilia, con qualche nebbia a inizio giornata sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Nuvole sul resto d’Italia, comunque con spazio per qualche momento soleggiato. Nel corso del giorno piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia, Romagna e al Centro-Sud, eccetto in Toscana.

Alla sera tendenza a schiarite, salvo ancora qualche isolata precipitazione nel settore del medio-basso Adriatico. Un po’ freddo al primo mattino al Nord; temperature massime in rialzo sulle regioni settentrionali, in calo al Sud e in Sicilia. Ancora un po’ ventilato su alto Adriatico e Centro-Sud.