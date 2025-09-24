FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 24 settembre con piogge e temporali in gran parte d'Italia...

Meteo, 24 settembre con piogge e temporali in gran parte d'Italia: le previsioni nei dettagli

Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, la perturbazione non molla la presa: anche mercoledì porterà piogge e temporali in molte zone
Previsione24 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Per il resto della settimana l’Italia sarà alle prese con una instabilità a tratti anche marcata, a causa dell’ultima perturbazione (la n.6), accompagnata da un vasto vortice depressionario ricolmo di aria fresca che rimarrà pressoché stabile a ridosso della nostra penisola, ostacolato da un massiccio blocco anticiclonico in consolidamento in queste ore sull’Europa settentrionale. In pratica si verrà a creare una circolazione atmosferica opposta rispetto a quella che ha interessato l’area euro-mediterranea la scorsa settimana, ossia alta pressione, stabilità e temperature sopra la media nei Paesi nordici, correnti perturbate e clima relativamente fresco nei settori meridionali del continente.

Sul nostro Paese saranno quindi frequenti le fasi piovose, in un contesto di variabilità che prevede, comunque, anche delle pause e momenti soleggiati. Le temperature, in ulteriore diminuzione, scenderanno al di sotto della media al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Meridione si porteranno più vicine ai valori normali dopo la fase di caldo anomalo in via di conclusione.

Le previsioni per mercoledì 24 settembre

Prevalenza di cielo nuvoloso, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata piogge sparse e temporali localmente forti in gran parte d’Italia, meno probabili in Liguria e Sardegna.
Quota neve intorno ai 1800-2200 metri sulle Alpi centro-occidentali, più elevata nel settore alpino orientale. Alla sera qualche rovescio in arrivo sulla Toscana, tendenza ad una parziale attenuazione delle precipitazioni altrove.

Temperature massime in calo in gran parte d’Italia, con valori sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna; ancora valori estivi in Puglia e settori ionici. Venti in rinforzo, specie al Centro-Sud. Mossi o molto mossi i mari occidentali e meridionali.

Le previsioni per giovedì 25 settembre

Al mattino ampie schiarite al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; nuvoloso nel resto del Nord, con isolate piogge sui rilievi e nel Piemonte. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, con isolate piogge e brevi temporali al Nord e in Toscana. Maggiori schiarite al Sud e in Sicilia con al massimo delle velature. Quota neve intorno a 2000-2200 metri lungo l’arco alpino.
Temperature minime in calo, con un clima piuttosto fresco al Nord e in parte del Centro al primo mattino. Massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione; valori nella norma al Meridione, sotto la media altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: mercoledì con piogge e temporali, poi una brevissima tregua. Le previsioni dal 24 settembre
    Previsione24 Settembre 2025

    Meteo: mercoledì con piogge e temporali, poi una brevissima tregua. Le previsioni dal 24 settembre

    Temperature in calo in Italia, con piogge e temporali in molte regioni. Poi tempo in miglioramento, ma durerà poco. Le previsioni
  • Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: piogge e temporali anche mercoledì 24 settembre
    Previsione23 Settembre 2025

    Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: piogge e temporali anche mercoledì 24 settembre

    Una circolazione ciclonica insiste a ridosso dell'Italia: porterà piogge e temporali anche domani, con rischio di fenomeni localmente intensi.
  • Meteo, insiste il maltempo martedì 23 settembre: rischio di forti piogge e temporali. Le previsioni
    Previsione23 Settembre 2025

    Meteo, insiste il maltempo martedì 23 settembre: rischio di forti piogge e temporali. Le previsioni

    Prosegue l'ondata di maltempo che ha dato il via all'autunno: rischio di piogge e temporali localmente intensi anche nelle prossime ore.
  • Meteo, 23-24 settembre a rischio temporali: instabilità e aria più fresca
    Previsione23 Settembre 2025

    Meteo, 23-24 settembre a rischio temporali: instabilità e aria più fresca

    Intensa perturbazione in transito sull'Italia: forti temporali e stop al caldo anomalo. Le previsioni meteo del 23-24 settembre
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Settembre ore 11:34

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154