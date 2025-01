Meteo: piogge e nevicate al Nord, clima mite al Centro-Sud. Le previsioni

La perturbazione numero 2 di gennaio oggi (martedì 7) porterà ancora qualche precipitazione tra il Nord-Est e il versante tirrenico della Penisola. Questa fase di maltempo ha l’effetto positivo di riportare da un lato un po’ di pioggia sulle regioni settentrionali, con un miglioramento della qualità dell’aria, dall’altro la neve sulle Alpi. Il contemporaneo rinforzo dei venti meridionali sta facendo affluire dal Nord-Africa verso il Mediterraneo centrale e il nostro Paese una massa d’aria relativamente mite, portando le temperature al Centro-Sud su valori ben al di sopra della norma.

Un’altra perturbazione (la n.3 del mese) dovrebbe investire il nostro Paese tra giovedì 9 e venerdì 10. La tendenza per il fine settimana è al momento incerta: tra sabato 11 e domenica 12 l’Italia potrebbe essere interessata da un nuovo peggioramento, associato all’arrivo di aria fredda di origine artica.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 7 gennaio)

Al mattino migliora all’estremo Nord-Ovest; nubi e piogge su Levante Ligure, est Lombardia, Emilia Romagna e al Nord-Est, con quota neve sulle Alpi orientali tra 1000 e 1400 metri. Nuvoloso anche nel resto del Paese, con piogge in Toscana, Sardegna e Campania. Nel pomeriggio tempo in miglioramento in Sardegna e al Nord, con piogge residue in Friuli Venezia Giulia e coste venete; piogge deboli e isolate nelle regioni tirreniche e in Sicilia, schiarite entro sera anche sule medio Adriatico.

Temperature in lieve diminuzione in Sardegna, in aumento al Nord-Ovest, Venezie e medio-basso Adriatico. Venti forti di Maestrale in Sardegna; moderati venti da sudovest su basso Ligure, alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 gennaio

Giornata nuvolosa al Nord, Toscana, Umbria e Lazio con qualche pioggia tra Liguria di levante e nordovest della Toscana; al mattino nevicate ma solo ad alta quota in Val d’Aosta e alto Piemonte: attenzione alle nebbie in pianura Padana e coste adriatiche di veneto ed Emilia Romagna. Tempo abbastanza soleggiato nel resto d’Italia ma con nubi al mattino sul basso Tirreno con residue piogge in Calabria.

Temperature in aumento in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove; valori per lo più oltre la norma, specie sul medio-basso adriatico, settore ionico e Isole maggiori. Venti moderati o tesi da ovest o sudovest sui mari di ponente, Liguria, coste tirreniche, Sardegna ed Emilia Romagna. Poco mosso l’Adriatico sotto costa e il Golfo di Taranto; mossi o molto mossi gli altri mari fino ad agitato il Ligure.