Meteo: piogge e instabilità nel ponte del 25 aprile e non solo. La tendenza

Anche nelle giornate successive al ponte del 25 aprile, vale a dire da domenica 27 fino ai primi giorni della prossima settimana, la presenza di un nucleo di aria fresca in quota darà origine ad alcuni episodi di instabilità, quindi rovesci e temporali, su alcune regioni italiane. Le temperature tuttavia resteranno miti e tipiche della stagione primaverile.

Domenica sarà una giornata caratterizzata al mattino da rovesci sparsi in Val d’Aosta e sul Piemonte, specie a ridosso delle Alpi; piogge isolate sulla Liguria centrale. In giornata tempo instabile e possibili temporali sulla Sardegna, specialmente nel nord dell’isola. Nel pomeriggio il tempo resterà variabile in Piemonte; aumenta il rischio di qualche rovescio in Liguria e sul nord della Lombardia; probabili temporali sparsi in Toscana e in Umbria, rovesci e temporali isolati nelle zone interne del Lazio, sui rilievi dell’Abruzzo e della Campania.

Ancora piogge all'inizio della prossima settimana: la tendenza meteo

Lunedì 28 l’area di instabilità dovrebbe spostarsi verso sud. Al Nord, quindi, si prevede tempo generalmente più soleggiato, con qualche isolato rovescio pomeridiano nel settore delle Alpi e delle Prealpi centrali.

Il rischio di rovesci e temporali aumenterà decisamente sulle isole maggiori, in particolare nelle zone interne, ma anche su Lazio, Toscana, Campania, settori interni della Calabria e del nord della Puglia.