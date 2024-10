Meteo, Italia nel mirino di 2 perturbazioni: dove arriva la pioggia? Le previsioni dal 23 ottobre

Ci attendono giornate grigie in molte regioni a causa del passaggio di due perturbazioni piuttosto lente.

Il primo sistema nuvoloso non è altro che la vecchia perturbazione n.8 del mese che, dopo essersi allontanata verso il basso mar Mediterraneo e il Nord Africa, sta risalendo nuovamente verso l’Italia e tra mercoledì e giovedì porterà piogge e temporali.

Una volta esauriti gli effetti, una nuova perturbazione (la n.9) farà il suo ingresso nel Mediterraneo accompagnata da un vortice di bassa pressione che nel fine settimana si fermerà fra la Spagna e le Baleari mantenendo, così, il ramo attivo del sistema nuvoloso a ridosso delle nostre regioni occidentali dove si prevedono precipitazioni persistenti con possibili notevoli accumuli, specialmente al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna. Il contesto climatico resterà mite per la stagione e fino almeno alla fine del mese non si intravedono irruzioni fredde o comunque cambiamenti sostanziali nel campo termico.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 ottobre

Nuvolosità diffusa, più compatta al Centro-Nord e in Sardegna, più irregolare e alternata ad ampie schiarite sulle regioni meridionali. Piogge sparse sulle regioni centrali tirreniche e al Nord a partire da Emilia, Veneto e Liguria; rovesci sulla Sardegna orientale e nel Levante ligure.

Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse al Centro-Nord, localmente intense e temporalesche fra Toscana e alto Lazio. Brevi rovesci possibili anche sui rilievi del Sud e della Sicilia.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord, punte fino a 25-26 gradi al Sud. Venti moderati di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Allerta fino a rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna

Per la giornata di mercoledì 23 ottobre la Protezione Civile ha diramato l'allerta fino a rossa in Veneto, in particolare lungo le sponde coinvolte dalla piena del Po in transito. Potranno essere interessate le strutture e le attività poste in tutte le aree golenali, avverte la Protezione Civile della regione: "si raccomanda di interdire l'accesso a tutte le golene, compreso l'utilizzo delle piste ciclabili, e di mantenere la massima attenzione lungo il corso d'acqua. Per motivi di sicurezza è altresì da vietarsi la navigazione da diporto fino al rientro sotto le soglie di criticità".

Allerta meteo fino ad arancione in Emilia Romagna, dove torna a piovere dopo la drammatica alluvione ma a preoccupare, anche qui, sono soprattutto le piene dei fiumi.

Per la giornata di mercoledì 23 ottobre è infatti stata diramata l'allerta arancione per piene dei fiumi su pianura bolognese e ferrarese e costa ferrarese; su pianura modenese e pianura reggiana di Po; codice giallo su costa romagnola, collina bolognese, pianura reggiana e piacentino-parmense.

Criticità arancione anche per frane, smottamenti ruscellamenti e piene dei corsi d'acqua minori su collina bolognese e pianura piacentino parmense, codice giallo sulla Romagna, a esclusione della costa, montagna bolognese, montagna e collina emiliana centrale, montagna, alta e bassa collina piacentino-parmense, pianura reggiana di Po.

Diramata inoltre l'allerta gialla per temporali su tutta la Regione.

Le previsioni meteo per giovedì 24 ottobre

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con delle schiarite al Sud e in Sicilia. Nel resto d’Italia nubi più compatte e accompagnate da piogge al Nord, sul Lazio e in Umbria.

Nel pomeriggio precipitazioni in estensione a Toscana, Marche e Sardegna anche sotto forma di rovesci o temporali localmente intensi; piogge più isolate e intermittenti sulle regioni settentrionali. Alla sera fenomeni in parziale attenuazione.

Temperature senza grosse variazioni con valori fra 17 e 23 gradi e picchi intorno ai 25 gradi sulle regioni meridionali. Venti per lo più deboli, salvo rinforzi di Scirocco intorno alla Sardegna.