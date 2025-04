Meteo, nuova perturbazione verso Pasqua e Pasquetta: la tendenza

Dopo l’ondata di maltempo che in queste ore sta sferzando l’Italia tenderà ad attenuarsi dal Venerdì Santo, concedendo una tregua che stando all’attuale tendenza meteo si profila piuttosto breve. Nella giornata di sabato 19 aprile il tempo sarà per lo più stabile, ma alcune regioni sentiranno già gli effetti di una nuova perturbazione in avvicinamento – la numero 5 di aprile – destinata a influenzare le condizioni meteo soprattutto tra Pasqua e Pasquetta.

In particolare, pur in un contesto per lo più stabile, sabato le maggiori schiarite, con soltanto delle velature, favoriranno il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia. Più nuvole sono attese invece sulle regioni tirreniche, in Sardegna e in parte del Nord, con una nuvolosità destinata a intensificarsi nel corso della giornata soprattutto sul settore alpino e al Nord-Ovest dove si affaccerà l’avanguardia della nuova perturbazione: entro metà giornata le prime piogge isolate arriveranno sulla Liguria di Ponente, in Piemonte e sulle zone prealpine. Entro sera le precipitazioni si estenderanno al resto della Liguria e all’Appennino settentrionale. Una moderata ventilazione di Scirocco accompagnerà il sistema perturbato, coinvolgendo i mari di Ponente, la Sardegna e la Liguria; le temperature massime saranno in generale rialzo, più sensibile nelle Isole maggiori e nelle regioni centrali, in lieve calo invece al Nord-Ovest.

La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta

L’evoluzione meteo delle giornate di Pasqua e Pasquetta presenta ancora margini di incertezza, per cui sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile, tuttavia, dopo aver fatto sentire i primi effetti nella giornata di sabato la perturbazione influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni anche tra la Domenica e il Lunedì dell’Angelo.

In particolare, secondo le attuali proiezioni nella domenica di Pasqua le precipitazioni insisteranno sul Nord-Ovest, dove andranno intensificandosi con il rischio di rovesci soprattutto in Liguria, ed entro il pomeriggio si estenderanno anche alla Sardegna, dove saranno possibili dei temporali, e alla Toscana.

Nel resto del Centro-Sud la giornata dovrebbe essere ancora asciutta, con nuvolosità passeggera nel resto del Centro-Nord e più spazi di sole nelle regioni meridionali, in Sicilia e sul medio Adriatico. Anche la giornata di Pasqua sarà caratterizzata da venti di Scirocco, fino a moderati su Sardegna e mar Ligure, per lo più deboli nel resto del Paese. Le temperature massime saranno in diminuzione in Sardegna, in Toscana e in Piemonte; valori in rialzo nel resto dell’Italia.

L’incertezza nella tendenza meteo si acuisce ulteriormente per il lunedì di Pasquetta. Al momento sembra comunque molto probabile che la perturbazione insista sull’Italia, determinando condizioni meteo diffusamente instabili nel Lunedì dell’Angelo al Nord, nelle zone interne del Centro e nelle Isole maggiori. Il rischio di piogge più insistenti e rovesci più intensi potrà essere più elevato sulla Sardegna e al Nord-Ovest, mentre per il Sud peninsulare si profila una Pasquetta con maggiori schiarite. La ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti occidentali sulle Isole maggiori, e le temperature saranno probabilmente in calo in Sardegna, in Sicilia e al Nord-Est, ma con un clima che nel complesso resterà in prevalenza mite.

Per conoscere conferme su questa evoluzione e maggiori dettagli sulle previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.