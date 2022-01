Meteo, perturbazione in vista alla fine della settimana: le zone a rischio pioggia tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio

Dopo l'irruzione gelida che sta segnando la situazione meteo in questo inizio di settimana, con pioggia al Centro-Sud e neve fino a quote basse, a metà settimana si profila uno scenario più stabile destinato tuttavia a durare poco.

Allontanandosi dall'Italia, la perturbazione in transito concederà un miglioramento delle condizioni meteo già da domani, martedì 25 gennaio, e mercoledì vivremo una situazione stabile praticamente ovunque. In particolare, il sole avrà la meglio in molte regioni, con l'eccezione di qualche momento più nuvoloso su Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria e Isole Maggiori, comunque senza piogge. Cielo grigio in gran parte della Pianura Padana a causa di nebbie e nubi basse. Le temperature minime saranno in sensibile rialzo al Centro-Sud; massime in crescita in gran parte d’Italia.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

La stabilità atmosferica avrà la meglio quasi ovunque anche giovedì 27 gennaio, con nubi basse e nebbie che insisteranno in diverse zone del Nord e un po' di nuvole al Sud, sulle Isole e sul versante tirrenico del Centro.

Tra venerdì e sabato le regioni centro-meridionali vivranno un peggioramento del tempo dovuto al transito di una nuova perturbazione, la numero 6 di questo mese, che sarà accompagnato da alcune piogge su Centro-Sud e Sicilia. Arriveranno anche nuove nevicate in Appennino, ma secondo l'attuale tendenza meteo dovrebbero essere limitate a quote relativamente alte. Durante il transito della perturbazione le temperature sono destinate a calare temporaneamente, in modo più sensibile sulle Alpi e nelle regioni centro-meridionali, per poi tornare a crescere da domenica.

L'alta pressione continuerà intanto a dominare la scena meteo sul Nord Italia, dove nella parte finale della settimana dovrebbero scomparire le nebbie. Si prolungherà dunque ulteriormente l'attuale fase siccitosa che nelle regioni settentrionali ha segnato gran parte della stagione invernale.