Meteo, oggi prevale il bel tempo ma domenica 27 arriva una nuova perturbazione

Dopo giorni segnati da condizioni meteo instabili e diversi fenomeni di maltempo anche intenso, finalmente oggi vivremo una tregua. Le condizioni meteo sono infatti tornate stabili in gran parte d'Italia, con tempo soleggiato in molte regioni - fa eccezione solo un po' di instabilità residua per lo più confinata al Sud e alle zone alpine.

Tuttavia la tregua sarà di breve durata: già alla fine di questa giornata osserveremo i primi segnali di peggioramento al Nord-Ovest, e domani si farà sentire l'arrivo di una nuova perturbazione (la numero 8 di aprile): piogge e temporali torneranno a coinvolgere soprattutto il Nord-Ovest, le regioni tirreniche e la Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 26 aprile

Oggi al mattino prevalenza di tempo bello al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle Isole Maggiori. Cielo piuttosto nuvoloso altrove, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino meridionale, sud della Puglia e nord della Calabria A fine giornata graduale peggioramento del tempo al Nord-Ovest. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, in calo la Sud.

Le previsioni meteo per domenica 27 aprile

Domani al mattino tempo bello al Sud e su Lazio, Abruzzo e Molise; nuvole altrove, con piogge isolate su Sardegna, Piemonte e alta Lombardia, con neve sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri. Nel pomeriggio alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e Sardegna. In serata piogge in attenuazione, meno diffuse e meno intense. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e nelle Isole Maggiori, stazionarie o in leggera crescita nel resto del Paese.