Meteo, arriva una nuova perturbazione: ecco dove porta piogge e temporali

Domani la perturbazione in arrivo dalla Francia, la numero 8 di aprile, riporterà su parte dell’Italia condizioni di instabilità, in particolare sulle Alpi, al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. I suoi effetti si avvertiranno anche all’inizio della settimana, con sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani più probabili al Centro-Sud e nelle Isole.

A partire da martedì si profila poi una svolta meteo: il graduale rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia sarà infatti garanzia di tempo nel complesso più stabile e temperature in aumento. Il mese di maggio esordirà probabilmente con un caldo ben oltre la norma soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per domenica 27 aprile

Al mattino cielo poco nuvoloso al Centro-Sud e in Sicilia, nuvolosità sparsa al Nord-Est, in Emilia Romagna e in Liguria. Nuvole più compatte al Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge e rovesci in Piemonte e Sardegna. Nel pomeriggio piogge in Piemonte e localmente in Liguria e Lombardia; sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Appennini, Sardegna, regioni tirreniche e Sicilia orientale. Ampie schiarite lungo i versanti adriatici. In serata qualche precipitazione insiste in Piemonte e tra Lazio e Campania.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e in Sardegna. Venti deboli, con rinforzi da est sull’alto Adriatico e in Emilia; possibili locali raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 28 aprile

Inizio di giornata con bel tempo in gran parte del Nord e lungo le coste centrali adriatiche; nuvolosità sparsa nel resto del Paese, con qualche pioggia sul Lazio e nelle Isole. Nelle ore pomeridiane temporali in sviluppo nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna; qualche pioggia o isolato rovescio anche sulle Alpi. Ampie zone di sereno in pianura Padana, Romagna e Marche. In serata cessa l’instabilità.

Temperature in lieve rialzo al Nord, in generale stabili nel resto del Paese; venti deboli, in prevalenza orientali.