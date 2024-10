Meteo, potente perturbazione in arrivo: quanto dura il maltempo? La tendenza da venerdì 4

Un'intensa perturbazione atlantica, la numero 2 di ottobre, investirà l'Italia nella giornata di giovedì determinando forte maltempo e dando vita a un vortice ciclonico che si svilupperà sul Mediterraneo, proprio a ridosso del nostro Paese. I suoi effetti si faranno sentire in gran parte dell'Italia anche nella giornata di venerdì 4 ottobre, con qualche pioggia possibile anche nel corso del weekend.

La tendenza meteo da venerdì 4 ottobre

In particolare, per venerdì si profilano precipitazioni ancora diffuse, seppur meno insistenti rispetto al giorno precedente. Nel mirino di piogge e temporali ci saranno quasi tutte le nostre regioni, fatta eccezione per l’estremo Nord-Ovest e le Isole maggiori. Sarà una giornata ventosa soprattutto al Centro-Sud, con forti venti meridionali che determineranno temperature superiori alla media stagionale; al Centro-Nord, invece, la colonnina di mercurio resterà su valori per lo più al di sotto della norma.

Lentamente il sistema perturbato si muoverà poi verso i Balcani e alle sue spalle tenderà a estendersi l’alta pressione, portatrice di un tempo via via più soleggiato nel corso del weekend tra il 5 e il 6 ottobre.

Sabato le condizioni meteo resteranno instabili al Centros-Sud, con precipitazioni probabili sulle regioni meridionali e quelle del medio Adriatico, mentre domenica piogge residue potranno coinvolgere parte del Sud, specie nella prima parte della giornata. Nel corso del fine settimana i venti tenderanno ad attenuarsi gradualmente e le temperature saranno in calo nelle regioni meridionali, mentre per il Nord si profila un lieve aumento.

La tendenza meteo più a lungo termine mostra poi un inizio della settimana ancora stabile, con una probabile prevalenza di sole e temperature massime per lo più in salita. Stando alle attuali proiezioni, tuttavia, dovrebbero poi instaurarsi nuove correnti atlantiche perturbate che verso metà settimana potranno dare vita a nuove fasi piovose. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.