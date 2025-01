Meteo: breve pausa al Sud, poi torna il maltempo con vento forte e rischio nubifragi. Le previsioni dal 15 gennaio

Il vortice di bassa pressione posizionato sullo Ionio farà sentire i suoi ultimi effetti mercoledì al Sud, con una temporanea attenuazione di maltempo e vento forte. Si tratta però di una pausa molto breve: già da domani la ventilazione tornerà a intensificarsi, ed entro le prime ore di venerdì torneranno anche le piogge al Sud e nelle Isole per l’avvicinarsi di un altro intenso vortice in risalita dal Nord Africa (perturbazione numero 6 del mese).

Tra venerdì e il fine settimana piogge intense e temporali investiranno le regioni meridionali e le Isole maggiori, con possibili criticità per i notevoli accumuli di precipitazione previsti, insieme a venti molto forti anche stavolta soprattutto al Centro-Sud. Il tempo resterà più stabile e soleggiato al Nord, ma a tratti ventoso in particolare in Appennino e in Liguria. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori vicini alla norma da Nord a Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 gennaio

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna, con più nubi all’estremo Nord-Est. Nuvoloso o coperto al Sud e in Sicilia, con delle schiarite sulle coste campane. Nel pomeriggio nuvole in aumento anche nelle regioni centrali adriatiche; piogge isolate in Puglia, e Sicilia; in serata deboli nevicate a quote collinari sull’Appennino abruzzese, oltre 1000/1300 metri sulla Sila e sui rilievi della Sicilia.

Inizio di giornata con gelate diffuse al Nord e zone interne del Centro; massime in rialzo al Centro-Nord. Venti in indebolimento, tranne nello Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 16 gennaio

Nuovo graduale peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria con piogge e rovesci, e quota neve in rialzo. Qualche pioggia anche in Campania e deboli nevicate sull’ Appennino marchigiano e romagnolo. Molte nuvole anche nel resto del Centro-Sud e in Emilia; in prevalenza soleggiato nel resto del Nord. Temperature minime in rialzo; massime in calo al Nord-Ovest, in contenuto aumento altrove. Venti moderati o forti di Tramontana sul ligure, di Bora su alto Adriatico ed Emilia Romagna, orientali al Centro e Sardegna. Ventoso sullo Ionio.