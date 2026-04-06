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Meteo: Pasquetta con temperature fino a 25 gradi! Cosa succede dopo?

Le previsioni meteo dopo questo lunedì di Pasquetta confermano un dominio dell'anticiclone sull'Italia, con tempo stabile e clima molto mite.
Previsione6 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Anchei in questo lunedì di Pasquetta (6 aprile) sul nostro Paese insisterà l’alta pressione, garanzia di condizioni meteo stabili e senza precipitazioni; in tutte le regioni splenderà quindi il sole e le temperature faranno registrare valori ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e in Sardegna.

Le ultime proiezioni confermano che questa fase di tempo stabile e di caldo anomalo per il periodo ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, con l’alta pressione che continuerà a occupare stabilmente il Mediterraneo centrale, e di conseguenza anche la nostra Penisola, fino probabilmente a giovedì 9 aprile.

Nell’ultima parte della settimana appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica con il cedimento dell’alta pressione e a partire da venerdì 10 e l’inizio di una fase più instabile, in cui anche le temperature dovrebbero tornare sui valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì di Pasquetta

Tempo in prevalenza soleggiato in tutte le regioni, con soltanto il transito di sottili velature al Centro-Nord e qualche nuvola in più sulla Liguria centrale. Venti in generale di debole intensità; mari per lo più calmi o poco mossi. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggera aumento, quasi dappertutto comprese tra 18 e 25 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 7 aprile

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; a tratti qualche nuvola innocua in più solo su Liguria, Toscana, Campania e Calabria Tirrenica. Venti deboli; mari calmi o poco mossi. Temperature minime in generale stazionarie o in lieve crescita; massime in aumento all’estremo Sud e Isole, pressoché invariate altrove.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 13:21

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