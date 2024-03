Meteo: Pasquetta all'aperto? Non per tutti! Prevista pioggia: ecco dove

Lunedì 1 aprile (Pasquetta) l'Italia si presenta spaccata in due: caldo anomalo in alcune regioni e pioggia in altre: le previsioni meteo.

29 Marzo 2024 - ore 11:26 Redatto da Meteo.it