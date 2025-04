Meteo, Pasqua e Pasquetta tra sole e poche piogge: le previsioni

Una nuova perturbazione, molto meno intensa della precedente, si sta avvicinando lentamente da ovest verso le nostre regioni occidentali. Nella giornata di Pasqua questa perturbazione porterà piogge principalmente al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna (con neve ad alta quota sulle Alpi centro-occidentali), in leggera estensione verso est fino a interessare i settori occidentali di Veneto ed Emilia. In tutto il resto d’Italia il tempo resterà asciutto con temperature che resteranno abbastanza miti, fino a punte massime oltre i 20 gradi. Solo all’estremo Nord-Ovest si registreranno valori inferiori alla norma. Il sistema nuvoloso resterà a ridosso dell’Italia anche a Pasquetta, portando ancora nuvole in tutte le regioni, con piogge e rovesci di nuovo su Sardegna e Toscana, ma in estensione anche alla Sicilia; brevi episodi di instabilità saranno possibili nel pomeriggio lungo le aree interne del Centro-Sud e sulle Alpi orientali, e qualche residua precipitazione potrebbe interessare al mattino anche la zona fra Veneto ed Emilia. Il clima rimarrà mite, con un rialzo termico al Nord-Ovest e massime poco oltre i 20 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud. Nei giorni successivi la probabile assenza di una struttura di alta pressione lascerà le nostre regioni esposte a correnti instabili che manterranno ancora condizioni di variabilità.

Previsioni meteo per Pasqua

Ampie schiarite nel settore del medio Adriatico, al Sud, in Sicilia e inizialmente anche nel Lazio. Nuvole nel resto del Paese, maggiormente compatte e accompagnate da piogge al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna, con neve oltre 1800-2000 metri nelle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio possibile anche lo sviluppo di qualche rovescio o temporale sempre nelle medesime regioni, ma con tendenza a parziale estensione anche ai settori occidentali di Emilia e Veneto. Brevi fenomeni non esclusi anche sull’Appennino centrale. Temperature massime in calo sulla Sardegna occidentale, per lo più in rialzo altrove; valori ancora miti, specie al Nord-Est e al Centro-Sud dove si supereranno di nuovo i 20 gradi. Venti deboli o localmente moderati di Scirocco.



Previsioni meteo per Pasquetta

Al mattino ampie schiarite all’estremo Nord-Ovest, al Sud, nel Lazio e nelle coste del medio Adriatico; nuvole altrove, con piogge per lo più su settori occidentali di Emilia e Veneto, alta Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci intermittenti su rilievi emiliani, zone interne di Toscana e Lazio, in Umbria, nell’Appennino centrale e sulle Isole; qualche sporadica pioggia possibile anche sulle Alpi orientali e nell’Appennino meridionale. Generale miglioramento alla sera, salvo ancora qualche pioggia fra Sicilia e Calabria. Temperature senza notevoli variazioni, ancora miti. Un po’ ventoso intoro alle Isole.