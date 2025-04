Meteo, Pasqua e Pasquetta con qualche pioggia: la tendenza

Dopo la breve e parziale tregua dal maltempo che vivremo tra il Venerdì Santo e la giornata di sabato, lo scenario meteo tornerà a farsi variabile, con nuove piogge in arrivo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Nei prossimi giorni la circolazione atmosferica sarà caratterizzata dalla presenza di un’area di bassa pressione tra l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale e un promontorio di alta pressione sull'Europa dell’Est. In questa configurazione l’Italia rimarrà esposta a passaggi nuvolosi, che si origineranno dalla bassa pressione a ovest del Paese e saranno legati alla perturbazione numero 5 del mese: stando alle attuali proiezioni, le nuvole dovrebbero essere più estese e compatte nelle regioni occidentali, dove saranno possibili anche delle brevi fase piovose.

In questo contesto la massa d’aria sull'Italia resterà relativamente mite, per la prevalenza di correnti meridionali che manterranno le temperature su valori nella norma e in alcuni case anche al di sopra: da Nord a Sud dovremmo avere valori per lo più compresi tra i 18 e i 23 gradi, con possibili punte anche superiori specialmente sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia.

Nonostante la conferma di condizioni meteo variabili tra Pasqua e Pasquetta, al momento la tendenza mostra ancora un certo grado di incertezza e sarà quindi importante seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere conferme.

La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta 2025

Stando allo scenario meteo che al momento si profila come più probabile, nel corso della giornata di Pasqua alcune piogge o rovesci saranno possibili al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna, con neve in arrivo a quote elevate sui rilievi nord-occidentali.

Il tempo dovrebbe restare prevalentemente soleggiato in Calabria e in Sicilia, con solo un po’ di nuvole nel resto del Paese dove sarà comunque scarso o nullo il rischio di precipitazioni. A Pasqua i venti saranno per lo più deboli, meridionali.

A Pasquetta, poi, l’instabilità meteo dovrebbe insistere su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, ma nella seconda parte della giornata le precipitazioni tenderanno probabilmente a estendersi anche alle Alpi orientali, all’Emilia, a buona parte della dorsale appenninica e alla Sicilia. Già nel pomeriggio, intanto, le condizioni meteo tenderanno a migliorare al Nord-Ovest e in serata anche i Sardegna e nel resto delle zone centro-settentrionali interessante dalle precipitazioni. In serata qualche pioggia potrebbe raggiungere la Campania e la Calabria.

Le attuali proiezioni mostrano la probabile insistenza di condizioni meteo variabili anche nei giorni successivi.

Questa evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.