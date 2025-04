Meteo, Pasqua e Pasquetta con nuvole, sole e qualche pioggia: ecco dove

Nelle prossime ore il Ciclone Hans, cioè la profonda depressione posizionata sui nostri mari di ponente sta ancora portando maltempo su molte regioni, si sposterà verso est, favorendo così un graduale miglioramento in gran parte d’Italia, dove quindi le piogge tenderanno progressivamente a esaurirsi. In particolare ciò significa che sabato 19 aprile, nonostante le nuvole ancora presenti sul Paese, le piogge saranno poche e in generale confinate all’estremo Nordovest. La tregua però sarà di breve durata, perché già alla fine di sabato all’Italia si avvicinerà un’altra perturbazione (la numero 5 di aprile) che, sebbene meno intensa della precedente, a Pasqua e Pasquetta renderà le condizioni meteo piuttosto instabili, specie in alcune aree del Paese: durante le Feste di Pasqua le fasi di tempo soleggiato si alterneranno quindi a improvvisi scrosci di pioggia e temporali, che andranno a interessare prima (a Pasqua) prevalentemente il Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna, poi successivamente (a Pasquetta) soprattutto le zone interne del Centro-Sud e le Isole Maggiori. La previsione per i prossimi gironi mantiene però un elevato grado di incertezza e andrà quindi confermata alla luce dei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per sabato 19 aprile



Sabato molte nubi al Nordovest e Alpi Orientali, con piogge isolate su Piemonte, Ponente Ligure e rilievi friulani. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in sensibile crescita invece al Centro-Sud e Isole, con valori al di sopra della norma soprattutto nelle regioni meridionali. Ventoso per venti di Scirocco sui mari di ponente, che risulteranno per lo più mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per Pasqua

Domenica di Pasqua con cielo nuvoloso e piogge sparse al Nordovest, Toscana e Sardegna, nell’isola anche con la formazione di qualche temporale. Alternanza tra sole e nuvole nel resto del Centro-Nord, con isolati piovaschi sulle Alpi Orientali; in prevalenza soleggiato al Sud. Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita e in generale al di sopra della norma.