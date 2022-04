Meteo, Pasqua con vento e qualche pioggia: ecco dove. Sole a Pasquetta

La domenica di Pasqua sarà una giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali sull'Adriatico e in tutto il Centro-Sud, con afflusso di aria più fresca e conseguente calo delle temperature un po’ dappertutto. Prevarranno comunque le schiarite in gran parte del Centro-Nord, in Campania e in Sardegna. Probabile presenza di nuvolosità, a tratti anche compatta, nel resto del Sud e in Sicilia con qualche breve pioggia o rovescio, anche temporalesco a carattere isolato, non escluso in Calabria e in Sicilia.

Il lunedì di Pasquetta torna a splendere il sole anche al Sud, insistono invece i venti

Per la giornata di Pasquetta il tempo migliorerà con tendenza ad ampie schiarite anche nelle regioni meridionali, dove continueranno comunque a soffiare moderati venti di Tramontata e Maestrale. Avremo quindi una giornata complessivamente soleggiata da Nord a Sud, con temperature in calo anche sensibile nelle minime ma con massime quasi ovunque in aumento. Un rialzo termico che dovrebbe poi proseguire anche il giorno successivo.