Meteo, parziale miglioramento nel weekend del 18-19 maggio

Durante il weekend del 18-19 maggio le condizioni meteo sull’Italia, e in particolare sulle regioni settentrionali, tenderanno a migliorare. Le correnti in quota da sud-ovest, tuttavia, continueranno a convogliare dell’aria piuttosto calda e a tratti instabile soprattutto sulle regioni meridionali.



In dettaglio sabato tempo prevalentemente soleggiato al Centro e sulla Sardegna sulle regioni settentrionali nuvolosità variabile. Al Sud e in Sicilia possibilità di brevi rovesci o temporali isolati, durante il pomeriggio o la sera qualche rovescio isolato sarà possibile sulle zone alpine e prealpine del Nord e localmente sulle vicine aree pianeggianti del Nordovest.

Venti quasi ovunque deboli. Temperature in aumento: nella media al Nord, su livelli estivi al Sud.

Tendenza meteo, migliora nel weekend ma con qualche nota instabile



Stando agli ultimi aggiornamenti la giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvolosità variabile in tutte le regioni. Possibili temporali sparsi nelle prime ore della giornata sulla Sicilia e nel Sud della Sardegna. Nel pomeriggio aumenta la probabilità di temporali sparsi al Sud sul Lazio e in Abruzzo. Temperature in calo nei valori massimi al Centro, senza grandi variazioni altrove, ancora molto miti ovunque.

Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.