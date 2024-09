A inizio ottobre uno scenario meteo movimentato: la tendenza da martedì 1

Gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza meteo per l'inizio di ottobre delineano uno scenario movimentato per diverse regioni d’Italia, nel mirino di nuove piogge e perturbazioni. Dopo un martedì 1 ottobre prevalentemente stabile, infatti, da mercoledì 2 faremo i conti con una nuova perturbazione, la prima del mese.

La tendenza meteo da martedì 1 ottobre

Martedì il mese di ottobre si aprirà con condizioni meteo per lo più stabili: il sole prevarrà sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole, mentre i cieli saranno più nuvolosi al Nord e sulla Toscana settentrionale. Nel corso della giornata sarà possibile qualche pioggia tra lo Spezzino e l’alta Toscana. Le temperature saranno in leggero rialzo e i venti deboli.

Nella notte successiva una perturbazione in avvicinamento dalla Francia porterà le prime piogge sulle regioni di Nord-Ovest. Stando agli ultimi aggiornamenti nel corso della giornata di mercoledì 2 ottobre saranno possibili piogge diffuse al Nord-Est, in Emilia e sull’area del Levante ligure, mentre il tempo tenderà probabilmente a migliorare al Nord-Ovest. La sera aumenterà il rischio di qualche pioggia isolata anche sul Lazio, sull’Umbria e sulla Campania. I venti, meridionali, saranno in intensificazione; le temperature saranno in rialzo ovunque nei valori minimi, al sud e in Sicilia anche nelle massime.

Secondo le ultime proiezioni anche la seconda parte della settimana si profila piuttosto movimentata, in particolare al Sud, con un clima in generale autunnale.