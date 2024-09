Meteo: ottobre al via con piogge al Nord e caldo anomalo al Sud. I dettagli

Il mese di ottobre esordisce con l’arrivo di una veloce perturbazione che attraverserà tra martedì 1 e mercoledì 2 le regioni del Nord e parte del Centro, con piogge e rovesci soprattutto nel corso di mercoledì, seguita a breve distanza dalla seconda perturbazione del mese, più intensa.

La perturbazione numero 2, la cui parte più attiva raggiungerà entro le prime ore di giovedì 3 la Sardegna e il Tirreno, darà origine ad un vortice ciclonico che insisterà almeno fino a venerdì 4 sulla nostra Penisola determinando una fase di maltempo caratterizzata da forti venti, piogge abbondanti e temporali, con rischio di nubifragi e possibili conseguenti criticità; l’evoluzione descritta, che molto probabilmente verrà confermata nei prossimi aggiornamenti, merita quindi di essere seguita con la massima attenzione.

Dal punto di vista termico, fino a mercoledì al Sud e nelle Isole si avrà una fase di caldo fuori stagione, con punte di 30 gradi. Poi, con l’avanzare della perturbazione, le temperature subiranno un sensibile calo: giovedì al Centro-Nord e in Sardegna, venerdì anche al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 1 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e in Toscana settentrionale con qualche pioggia in Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e tra Levante Ligure e alta Toscana. Moderata nuvolosità anche nel resto del Centro, sereno o poco nuvoloso al Sud e nelle Isole. In serata piogge più diffuse nelle regioni settentrionali.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in aumento nelle regioni centro-meridionali, con punte di 27-28 in Sardegna e Sicilia. Venti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, di Scirocco nel Canale di Sardegna, con mari mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 ottobre

Prima parte della giornata caratterizzata da maltempo al Nord e in Toscana, con piogge e rovesci in tutte le regioni e possibili temporali tra Levante Ligure, alta Toscana ed Emilia; dal pomeriggio graduale miglioramento al Nord-Ovest, con parziali schiarite in Piemonte e ovest Lombardia; piogge più insistenti su Liguria, zone alpine ed est Lombardia. Fino alla sera piogge e rovesci in Toscana, Emilia e al Nord-Est. Fin dal mattino nuvole in aumento nel resto del Paese, tranne in Calabria e Sicilia; piogge deboli e intermittenti su Marche, Umbria, Lazio e Campania.

Temperature in temporaneo rialzo al Sud e in Sicilia, stazionarie o in leggera diminuzione altrove. Venti meridionali in rinforzo su tutti i mari, nelle Isole, in Puglia e lungo gli Appennini.