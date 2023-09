Meteo, ottobre al via con caldo estivo! Temperature anche oltre i 30°C: ecco quando

Nella seconda parte di settimana - e fino a martedì 3 ottobre -, un promontorio di alta pressione proteggerà l'Italia e gran parte dell'Europa. Si prospettano quindi giornate soleggiate e calde con temperature in ulteriore aumento, in particolare tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre, con valori in generale compresi tra 26 e 30 gradi mentre a inizio settimana si potrebbero toccare anche 31-32 gradi.

Le giornate dovrebbero dunque rimanere di stampo estivo, con temperature dai 5 agli 8 gradi al di sopra della norma nel weekend e a inizio settimana. Lo zero termico sulle Alpi risalirà verso i 3800-4000 metri di quota, fino anche a sfiorare i 4500 metri sulle Alpi occidentali.

Caldo anomalo e giornate di stampo estivo: quando tornerà l'autunno? La tendenza meteo

L'attuale tendenza dei modelli fisico matematici a nostra disposizione mostra per metà della prossima settimana, in particolare tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, un indebolimento dell'alta pressione per l'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa che potrebbe riportare un po' di piogge e un generale calo delle temperature. Si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.