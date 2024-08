Meteo, ondata di caldo infinita: la tendenza per Ferragosto

Domenica 11 agosto il tempo sarà soleggiato e molto caldo in tutto il Paese, con temperature che rispetto a sabato tenderanno leggermente ad aumentare, soprattutto nelle regioni centro settentrionali, dove si potranno superare i 35 gradi anche in Val Padana. Venti generalmente deboli. Nel tardo pomeriggio non si possono escludere brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali.

Settimana di Ferragosto soleggiata ed estremamente calda: la tendenza meteo

All’inizio della prossima settimana vivremo l’apice di questa lunghissima ondata di caldo che prosegue con poche oscillazioni ormai da un mese. Le temperature continueranno a rimanere sopra le medie con valori anche intorno ai 40 gradi al Centro-sud.



Da segnalare solo nella giornata di mercoledì 14 agosto un possibile aumento dell’instabilità sull’arco alpino per il passaggio di una perturbazione al di là delle Alpi con possibili temporali sui rilievi e sulle alte pianure del Nord.

In seguito, si dovrebbe profilare una giornata di Ferragosto con sole e molto caldo sull’Italia con valori massimi che al Centro-sud vedranno punte anche intorno ai 40 gradi. Nel corso della settimana, segnata da sole e caldo intenso, si potrà sviluppare qualche temporale di calore sui rilievi del Nord.