Meteo, ondata di caldo africano nei prossimi giorni: potremo superare i 40 gradi!

Gli ultimi aggiornamenti meteo per la prossima settimana confermano che ci attende la seconda ondata di caldo di questa stagione, con temperature molto elevate in tutta Italia e picchi massimi che potranno anche spingersi oltre i 40 gradi.

Il responsabile è l’anticiclone nordafricano, che nei prossimi giorni si espanderà gradualmente sul Mediterraneo centrale fino a inglobare la penisola balcanica e toccare anche Austria, Repubblica Ceca e Ungheria.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Tutta Italia assisterà a un sensibile aumento delle temperature, con aria molto calda in risalita fino alle regioni settentrionali.

Il nucleo più rovente dovrebbe insistere soprattutto sul Centro-Sud e le Isole, dove specialmente da metà settimana la colonnina di mercurio potrà avvicinarsi ai 40 gradi in molte località, in particolare nelle zone interne, e non si escludono picchi massimi anche superiori a questa soglia.

Il caldo sarà intenso, e afoso, anche al Nord: specialmente le regioni di nord-est potranno registrare massime al di sopra dei 35 gradi e vicine ai 40. Resteranno un po’ ai margini quelle dell’estremo Nord-Ovest, in particolare la Valle d’Aosta e il Piemonte, dove si prevedono temperature più contenute ma comunque al di sopra della media.

L’ondata di caldo sarà accompagnata dal rinforzo dei venti di Scirocco, in particolare a metà settimana, che traporteranno verso le nostre regioni un nuovo carico di sabbia proveniente dal Sahara.

In questa fase le condizioni meteo saranno in generale stabili, con sole protagonista quasi ovunque. Faranno eccezione un po’ di temporali che lunedì coinvolgeranno parte delle aree alpine e nei giorni successivi potranno insistere tra Piemonte e Valle d’Aosta, principalmente sui rilievi.

Quanto durerà l'ondata di caldo?

Le attuali proiezioni indicano che l’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi alla fine della prossima settimana, con un calo delle temperature che dovrebbe essere accompagnato da un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali, dove non si escludono temporali localmente forti. Il tempo resterà più soleggiato al Centro-Sud, dove tuttavia l’arrivo di venti più freschi di Maestrale metterà fine al caldo più intenso.