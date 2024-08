Meteo, ondata di caldo fino a fine agosto, ma non mancano locali rovesci e temporali: la tendenza

Per la prossima settimana che ci condurrà fino alla fine del mese di agosto si confermerebbero prevalenti condizioni anticicloniche accompagnate dal perdurare della nuova ondata di calore. Per i primi giorni della settimana, indicativamente fino a mercoledì, si confermerebbe anche un campo di alta pressione non altrettanto solido in quota dove il flusso avrà una blanda curvatura ciclonica favorevole ad innescare locali episodi di instabilità.

Dal punto di vista termico questa situazione non del tutto stabile e tranquilla potrebbe contenere i livelli della calura. Le temperature, pur rimanendo costantemente sopra la norma, potranno infatti registrare lievi oscillazioni anche verso il basso e soprattutto non dovrebbero raggiungere i picchi estremi registrati nelle scorse settimane. In seguito nella seconda parte della settimana la stabilità anticiclonica dovrebbe accentuarsi, con pochi rovesci o temporali di calore a ridosso dei rilievi, e l’anomalia nelle temperature dovrebbe aumentare, specie al Centro-Nord e in Sardegna.

Ultima settimana di agosto sotto l'ondata di caldo, ma con locali episodi instabili

Più nel dettaglio, secondo le attuali proiezioni, lunedì 26 l’atmosfera potrebbe rimanere instabile al Nord con nuvolosità variabile e possibili locali rovesci o temporali non solo su Alpi e Appennino ma anche su zone di pianura, più probabili nelle prime ore del giorno al Nord-Ovest e poi in serata tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. Un po’ di nuvole dovrebbero transitare anche in Sardegna e al Centro con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale nell’interno della Toscana e in Appennino. Più soleggiato al Sud e in Sicilia con innocui cumuli pomeridiani a ridosso dei monti. Caldo in attenuazione nelle aree più instabili del Nord, pressoché inalterato al Centro-Sud con punte fino ai 35-37 gradi. Un po’ meno caldo anche nell’ovest della Sardegna dove soffierà un po’ di Maestrale.

Martedì 27 l’instabilità potrebbe interessare nelle prime ore del giorno le Venezie e in giornata le zone montuose in genere e quelle interne del Centro. Caldo in temporanea attenuazione al Centro-Sud con massime probabilmente sotto i 35 gradi un po’ dappertutto.

Mercoledì 28 il rischio di rovesci o temporali dovrebbe essere maggiore lungo gli Appennini, nelle zone interne del Sud e anche lungo le coste del settore ionico. Temperature in lieve calo su Calabria e Sicilia, già in rialzo al Centro-Nord e nell’ovest della Sardegna.

Questa tendenza mostra ancora alti margini di incertezza; per conferme e maggiori dettagli andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.