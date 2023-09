Meteo, ondata di caldo sull'Europa: Italia ai margini. La tendenza da lunedì 4

Secondo le ultime proiezioni l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un solido anticiclone centrato nel cuore dell’Europa centrale, associato tra l’altro a una massa d’aria piuttosto calda per il periodo con anomalie positive nelle temperature che tra Francia, Benelux e Germania dovrebbero essere anche di 10-12 gradi oltre la norma.

L’Italia dovrebbe trovarsi ai margini dell’anticiclone ed esposta alle correnti nord-orientali che scorrono tra l’alta pressione e una depressione si dovrebbe approfondirsi progressivamente tra il sud dei Balcani e il Mar Libico.

Dal 4 settembre clima più fresco per l'Italia, ma con temperature destinate ad aumentare al Centro-Nord

Quindi tra lunedì 4 e martedì 5 dovrebbe attivarsi una sostenuta ventilazione nord-orientale relativamente fresca con conseguente temporaneo calo termico, più evidente nel settore adriatico e al Sud, dove potremo registrare anche valori sotto le medie stagionali.

Il primo ingresso di questo fronte di aria più fresca potrebbe determinare: un temporaneo aumento delle nuvole lunedì 4 sul medio Adriatico dove non si esclude qualche breve e sporadico fenomeno; la formazione di strati di nubi medio basse favorite dai venti da est a ridosso delle Prealpi e sulle pianure del Nord-Ovest ma con scarsi fenomeni solo nel settore prealpino; un aumento delle nuvole soprattutto nelle regioni meridionali con condizioni via via più instabili in particolare sul settore ionico, in Calabria e successivamente anche su gran parte della Sicilia dove il rischio di alcuni rovesci o temporali potrebbe protrarsi per alcuni giorni, fino alla metà della settimana.

Al Centro-Nord il tempo sarà più stabile da mercoledì 6 e dovrebbe essere accompagnato da un rialzo termico verso valori anche sopra la norma, specie al Nord e soprattutto nelle Alpi. Verso la fine della settimana poi il tempo dovrebbe diventare più stabile anche al Sud con temperature in rialzo.

Per una conferma e maggiori dettagli di questa evoluzione seguite i prossimi aggiornamenti.