Meteo, Ondata di caldo al via: da domenica 25 torna qualche temporale

L’estate africana riprende pieno possesso dell’Italia, lo fa con il consolidamento dell’alta pressione sull’Europa meridionale e orientale. La componente sub-tropicale della struttura anticiclonica determina la risalita di una massa d’aria sensibilmente più calda del normale, che dà ufficialmente il via ad una nuova ondata di calore: certamente non paragonabile per intensità e durata alla precedente, ma comunque sufficiente a spingere il termometro fino ai 36-38 gradi al Centro-Sud, insieme ad un progressivo incremento della sensazione di afa.

Il quadro appena descritto dovrebbe mutare leggermente, e solo temporaneamente, nella prima parte della prossima settimana. Gli ultimi dati a nostra disposizione, infatti, confermano un parziale cedimento del campo anticiclonico in quota e una conseguente lieve riduzione dell’onda africana, ma con temperature pur sempre oltre la norma e poco sotto la soglia dei 35 gradi. Determinante sarà il passaggio di una perturbazione atlantica sull’Europa centrale (la n.5 del mese), la cui coda lambirà il Settentrione tra domenica e lunedì.

La massa d’aria più temperata e umida al suo seguito favorirà, in particolare tra lunedì e mercoledì, un incremento dell’instabilità atmosferica sopra l’Italia: principalmente attorno ai rilievi, ma con il sempre più probabile coinvolgimento di alcune aree di pianura o costiere: prima del Nord e poi anche de Centro-Sud. L’evoluzione appena descritta mostra ancora ampi margini di incertezza.

Le previsioni meteo per sabato 24

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso nel settore di Nord-Ovest, in Trentino Alto Adige e nelle Dolomiti, con isolati brevi rovesci non esclusi nel nord del Piemonte. Nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità cumuliforme anche nel resto delle aree montuose: sporadici e brevi rovesci su Alpi occidentali, Appennino meridionale e zone interne della Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte di 35 gradi al Nord, di 36-37 al Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con rinforzi da est nel Canale di Sardegna, da nord nel Canale d’Otranto. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 25

Aumenta l’instabilità nelle Alpi, associata ad alcuni rovesci o temporali: dapprima nel settore centro-occidentale, nel pomeriggio-sera su quello orientale, con marginale interessamento della fascia prealpina. Nel resto del Paese tempo soleggiato e molto caldo, fatto salvo il passaggio di alcune velature al Nord e sulla Toscana, con nubi temporaneamente più dense al mattino al Nord-Ovest. Nel pomeriggio, inoltre, non si escludono occasionali e brevi acquazzoni sull’Appennino calabro-lucano.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime tra 30 e 35 gradi, con picchi di 36-38 °C al Centro-Sud. Venti: moderati nord-occidentali su basso Adriatico e Ionio.