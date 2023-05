Meteo, ombrelli a portata di mano nel weekend del 13-14 maggio

La vasta circolazione di bassa pressione posizionata sull’Europa sud-occidentale sospingerà verso l’Italia una nuova perturbazione (la nr. 4 del mese) che in questo weekend del 13-14 maggio porterà altre nuvole e piogge. Sabato le precipitazioni, anche temporalesche, coinvolgeranno gran parte del Paese, mentre domenica l’instabilità si concentrerà soprattutto sul Centro. Il richiamo di aria calda e i venti di Scirocco associati alla perturbazione daranno luogo a un deciso aumento delle temperature al Sud e in Sicilia, con picchi anche oltre i 25 gradi e fino a sfiorare i 30 gradi nell’Isola.

La prima parte della prossima settimana sarà ancora caratterizzata dall’assenza dell’alta pressione: un’altra intensa perturbazione (la nr. 5 del mese), probabilmente con le caratteristiche di un ciclone mediterraneo, raggiungerà nella giornata di lunedì l’estremo Sud, portando una fase di marcato maltempo al Centro-Sud e venti molto forti.

Le previsioni meteo per sabato 13 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge per lo più deboli e isolate al mattino al Nord, in Calabria e nelle Isole; parziali schiarite nella prima parte della giornata sulle regioni centrali adriatiche. Nel corso del pomeriggio piogge più diffuse coinvolgeranno gran parte del nostro Paese, con il rischio di locali intensi rovesci o temporali su Appennino settentrionale, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna.

Temperature massime in calo in Sardegna, in aumento in Sicilia con punte oltre i 25 gradi. Ventoso per Scirocco al Meridione. Poco mosso il Ligure e l’alto Adriatico, mossi gli altri mari, molto mosso il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 14 maggio

Schiarite attese al Nord, al Sud e in Sicilia con qualche rovescio di pioggia su Alpi, Appennino ligure, Emilia Romagna, Sicilia occidentale e al mattino anche in Puglia; localmente instabile sulla Sicilia orientale. Molto nuvoloso al Centro con piogge sparse e intermittenti.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Centro, in lieve rialzo altrove con valori anche oltre i 25 gradi al Sud e Sicilia. Venti tesi di Scirocco su Ionio, Puglia e basso Adriatico; debole Maestrale o Tramontana su Tirreno e Isole. Poco mossi i mari settentrionali e il Tirreno sud-orientale, mossi o molto mossi gli altri bacini.