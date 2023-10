Novembre al via con il maltempo, torna anche la neve! La tendenza meteo da Ognissanti

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’inizio di novembre sarà molto turbolento sull’Italia, segnato da nuovi episodi di maltempo autunnale fin dal giorno di Ognissanti, mercoledì 1. La porta atlantica resterà infatti spalancata, avvertono i meteorologi, consentendo ad altre perturbazioni di investire il Mediterraneo e la nostra Penisola.

La tendenza meteo da Ognissanti: primi giorni di novembre con tanta pioggia, torna anche la neve

La prima perturbazione del mese attraverserà velocemente il Sud e marginalmente il Centro tra la seconda parte di mercoledì 1 novembre – giorno di Ognissanti – e le prime ore di giovedì 2, con precipitazioni questa volta concentrate soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

Alle sue spalle, altrettanto velocemente, giungerà la perturbazione n.2: si tratta di un sistema perturbato molto esteso e intenso, atteso giovedì sulle regioni settentrionali, mentre tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì attraverserà il resto del Paese, con gli strascichi al Sud nelle prime ore di sabato.

Attenzione perché, ancora una volta, si potranno verificare fenomeni molto abbondanti e conseguenti gravi criticità, con il rischio nubifragi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

La novità meteo dei prossimi giorni è la neve abbondante in arrivo nel settore alpino e prealpino a quote inferiori ai 2000 metri e localmente poco sotto i 1500 metri a fine evento, con l’ingresso di aria fredda nord atlantica.

Nel primo weekend di novembre, infine, si profila l’arrivo della perturbazione n.3 del mese, anche questa molto attiva, associata ad un altro carico di ingenti precipitazioni e di neve per le nostre Alpi a quote medie.

Le fasi di maltempo che, a ripetizione, investiranno il nostro Paese, saranno accompagnate da una intensa ventilazione, prima meridionale e poi occidentale, con raffiche spesso fino a burrascose al Centro-Sud e mari fino ad agitati, con il rischio di mareggiate sulle coste esposte.

Le temperature saranno altalenanti: in calo mercoledì, di nuovo in rialzo tra giovedì e venerdì al Centro-Sud e poi di nuovo in generale sensibile diminuzione verso la fine della settimana, con un clima più freddo sulle regioni settentrionali.