Meteo, oggi venerdì 9 aprile, sole e temperature in rialzo

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione sta favorendo un deciso miglioramento del tempo con temperature in rialzo in gran parte d’Italia grazie all’arrivo di una massa d’aria gradualmente più mite, accompagnata dai venti di Scirocco che a partire da oggi, venerdì 9 aprile, e per tutto il fine settimana interesseranno gran parte del Paese. Queste correnti meridionali saranno maggiormente efficaci al Sud e sulle Isole dove le temperature potranno raggiungere e localmente superare i 20 gradi.

Gli stessi venti di Scirocco, tuttavia, rappresentano il sintomo dell’avvicinamento di una nuova perturbazione (la numero 4 del mese) che determinerà un peggioramento del tempo da domani, in particolare al Centro-Nord e in Sardegna. Al Nord l’arrivo delle piogge nel fine settimana sarà accompagnato da una nuova flessione delle temperature massime che torneranno temporaneamente sotto la media. Questa perturbazione avrà degli strascichi anche all’inizio della prossima settimana, in attesa del ritorno dell’alta pressione la quale, da mercoledì, riporterà condizioni di tempo più stabile e soleggiato e temperature nuovamente in risalita.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 9 aprile

Tempo stabile e soleggiato, a parte delle velature in transito e qualche annuvolamento più compatto al Nord e, verso sera, anche sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Temperature in generale rialzo con massime fino a 18 gradi e locali picchi di 20 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 10 aprile

Resisteranno le schiarite su buona parte del Sud e in Sicilia. Nubi in aumento altrove con piogge a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana, ma in estensione anche a Nord-Est, Umbria, Marche e alto Lazio fra pomeriggio e sera. Locali precipitazioni possibili anche sulla Sardegna settentrionale. Quota neve dai 1200 ai 1500 metri sulle Alpi.

Temperature minime in aumento; massime in calo al Nord-Ovest e in Toscana, in aumento su medio Adriatico, Sud e Isole con punte oltre i 20 gradi in Sardegna. Ventoso per Scirocco, particolarmente intenso sui mari di ponente che diverranno molto mossi o agitati.