Meteo, oggi venerdì 8 ottobre, ancora instabile sull'Adriatico e al Sud

La circolazione depressionaria che coinvolge il nostro Paese insisterà anche oggi, venerdì 8 ottobre: è atteso quindi altro maltempo, con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico. Domani il vortice depressionario si allontanerà finalmente dall’Italia, favorendo così un primo parziale miglioramento del tempo: nel weekend il rischio di rovesci o temporali rimarrà perciò confinato all’estremo Sud.

Dal punto di vista termico, le correnti relativamente fredde, richiamate dal centro di bassa pressione, faranno ulteriormente calare le temperature in molte zone del Paese, determinando così giornate dal sapore tipicamente autunnale.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 8 ottobre

Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Nuvole nel resto d’Italia: piogge sparse, a tratti anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo nel medio e basso versante adriatico, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Giornata ventosa; mari in generale molto mossi, localmente anche agitati, specie l’Adriatico e i bacini attorno alle Isole.

Previsioni meteo per sabato 9 ottobre

Prevalenza di tempo bello nelle Venezie. Molte nubi e piogge sparse su regioni centrali adriatiche e Puglia. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati acquazzoni o temporali su Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Ventoso in gran parte d’Italia per venti in prevalenza da nord-est.